Старое "бабье лето" в Москве: к началу следующей недели может потеплеть до 16 градусов

Ясная и относительно теплая погода без дождей сохранится в столичном регионе по меньшей мере до начала следующей недели. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«По предварительным прогнозам, сухая и довольно солнечная погода с прохладными утренниками и умеренно теплыми днями, которую с некоторой натяжкой можно назвать старым бабьим летом, сохранится в столичном регионе как минимум до начала следующей недели, при этом в понедельник температура подрастет до плюс 14-16 градусов», – отмечается в сообщении.

При этом в ночь на 29 сентября в регионе ожидаются заморозки и туманы, температура воздуха в Москве понизится до нуля – плюс двух градусов, а в Подмосковье может похолодать до минус двух. Днем в среду воздух прогреется до 10-12 градусов, по области будет до плюс 8-13.