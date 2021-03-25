Последний премьер Советского Союза. Каким главой правительства на самом деле был Николай Рыжков

Перестройку начал Андропов

– Я не был в восторге от слова «перестройка», – уверяет Рыжков. – Слово это было ещё у Временного правительства Керенского. Мне больше нравится определение «реформы». Сначала я был категорически за реформы, даже был одним из их инициаторов, потому что мой жизненный опыт – и работа на заводе, и в министерстве, и в ЦК партии – показал: мы исчерпали возможности экономической модели, в которой жили до войны, в войну и после неё.

Николай Иванович рассказывает, что спустя две недели после того, как его избрали секретарём ЦК КПСС и назначили зав. экономическим отделом ЦК (это случилось буквально через 10 дней после того, как Андропов возглавил страну, – 22 ноября 1982-го), его вместе с Михаилом Горбачёвым и Владимиром Долгих пригласил к себе новый генсек и предложил разработать меры по реформированию экономики.

Рыжков вспоминает, как однажды тот спросил его о концессиях: что у нас в стране с этим делается? Да ничего, отвечал Николай Иванович. Андропов попросил изучить вопрос. Через день сотрудники Рыжкова нашли в Ленинке только одну книжку – диссертацию по концессиям…

– Со временем я все больше приходил к выводу, что Андропов проводил бы в стране мягкие реформы, а не как Горбачёв с Яковлевым. Он был знаком с основами китайского варианта. Если бы он дольше прожил, у нас, по сути, получился бы Китай, – в 2015-м говорил Рыжков.

Позже, в 1985-м, когда Горбачёв стал генсеком, а Рыжков – главой правительства, к теме реформ вернулись. Но быстро выяснилось: разработки ведущих экономистов страны, рассчитанные лет на 6–8 планомерных реформ, никому не нужны. Надо всё и сразу. Так начался раскол между главой кабмина и генсеком.

– Я поддерживал Горбачёва до 1987-го, – не раз говорил Рыжков, – после наши пути разошлись. Благодаря его торопливости, непродуманности и болтливости и иезуитским методам «архитектора разрушения» Александра Яковлева перестройка провалилась.