Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 8:04

Благосостояние россиян в 2020 году упало до уровня начала 2010-х

Пандемийный год привел к заметному спаду практически во всех сферах экономики, а также к ослаблению рубля и разгону инфляции

Фото: Global Look Press

По оценкам Счетной палаты, благосостояние граждан России в 2020 году находится на уровне 2010 –2011 годов. Об этом говорится в заключении СП на отчет об исполнении федерального бюджета.

Как отмечается в документе, сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения (на 2,8 % за год) происходило за счет снижения доходов от предпринимательской деятельности и прочих денежных поступлений, тогда как реальные начисленные заработные платы и реальные назначенные пенсии выросли (на 3,8 % и 2,3 % соответственно). В структуре денежных доходов населения доля социальных выплат увеличилась до 20,8 %, а оплаты труда – до 58,5 %. Одновременно достигла локального минимума доля доходов от предпринимательской деятельности (5,2%), доходов от собственности (4,1%) и прочих денежных поступлений (11,1%). 

Международный кризис 2020 года привел к заметному спаду практически по всем видам экономической деятельности, заметному ослаблению курса рубля и к разгону годовой инфляции до 4,9%. Однако в условиях мирового кризиса рост потребительских цен называют умеренным, поскольку кризис в 2014–2016 годах сопровождался инфляцией выше 10% в год.

Пандемия также оказала негативное влияние на рынок труда. Безработица выросла на 1,2 процентного пункта – до 5,8 % за год. При этом динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения, в 2020 году была нетрадиционной для кризисных лет.

При этом в 2020 году удалось избежать роста уровня бедности, который по итогам года снизился на 0,2 процентного пункта до 12,1 %. Однако снижение этого показателя в условиях серьезных экономических потрясений было преимущественно связано не с улучшением уровня жизни населения, а с масштабными социальными выплатами.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 4 дня назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 21 час назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 4 дня назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 5 дней назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 6 дней назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 1 неделю назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Общество 36 минут назад

В России почти каждое четвертое преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения

Общество 1 час назад

В Роспотребнадзоре назвали симптомы, которые стали чаще встречаться при COVID-19

Общество 1 час назад

Москва вошла в топ-5 лучших городов мира, обогнав Дубай

Общество 1 час назад

Больше ракет от Пхеньяна, меньше контрольных для российских школьников: главное к утру 28 сентября

Общество 2 часа назад

Максимальная температура в столичном регионе 28 сентября составит 14 градусов

Общество 3 часа назад

Ампутация и амнезия не скостят срок пермскому стрелку

Дмитрий Быков 10 часов назад

Дмитрий Быков: Новые приключения Ильича

Политика 10 часов назад

YouTube запретил публиковать видео, оспаривающие выборы в США

Общество 10 часов назад

Госпитализация Гузеевой и Явлинского, послевыборный рост тарифов ЖКУ, вечные губернаторы и 4 врага Путина: новости к вечеру 27 сентября

Общество 11 часов назад

Обещания сменились обнищанием. После выборов поднимаются тарифы, растут цены, маячит самоизоляция

Политика 12 часов назад

Задержанный днем кандидат в Госдуму Георгий Фёдоров отпущен на свободу

Общество 12 часов назад

Путин приказал не мучить школьников контрольными работами

Политика 13 часов назад

Политолог назвал Минниханова и Собянина выгодополучателями нового законопроекта о губернаторах

Общество 14 часов назад

Правозащитники начали работу в суде по делу девочки, которая 6 лет прожила в больнице

Общество 15 часов назад

«Анекдот двадцатилетия!» В сети отреагировали на слова Пескова о «стороннике сменяемости власти» Путине

Общество 15 часов назад

В Москве снова начнут штрафовать кафе и магазины за клиентов без масок

Общество 18 часов назад

Кому из губернаторов уйти, а кому остаться - решать Путину. Эксперт - о новом “обнулении”

Происшествия 18 часов назад

Полиция проверит мать ребенка, которому тигр откусил палец в сафари-парке в Крыму

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика