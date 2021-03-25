Благосостояние россиян в 2020 году упало до уровня начала 2010-х

По оценкам Счетной палаты, благосостояние граждан России в 2020 году находится на уровне 2010 –2011 годов. Об этом говорится в заключении СП на отчет об исполнении федерального бюджета.

Как отмечается в документе, сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения (на 2,8 % за год) происходило за счет снижения доходов от предпринимательской деятельности и прочих денежных поступлений, тогда как реальные начисленные заработные платы и реальные назначенные пенсии выросли (на 3,8 % и 2,3 % соответственно). В структуре денежных доходов населения доля социальных выплат увеличилась до 20,8 %, а оплаты труда – до 58,5 %. Одновременно достигла локального минимума доля доходов от предпринимательской деятельности (5,2%), доходов от собственности (4,1%) и прочих денежных поступлений (11,1%).

Международный кризис 2020 года привел к заметному спаду практически по всем видам экономической деятельности, заметному ослаблению курса рубля и к разгону годовой инфляции до 4,9%. Однако в условиях мирового кризиса рост потребительских цен называют умеренным, поскольку кризис в 2014–2016 годах сопровождался инфляцией выше 10% в год.

Пандемия также оказала негативное влияние на рынок труда. Безработица выросла на 1,2 процентного пункта – до 5,8 % за год. При этом динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения, в 2020 году была нетрадиционной для кризисных лет.

При этом в 2020 году удалось избежать роста уровня бедности, который по итогам года снизился на 0,2 процентного пункта до 12,1 %. Однако снижение этого показателя в условиях серьезных экономических потрясений было преимущественно связано не с улучшением уровня жизни населения, а с масштабными социальными выплатами.