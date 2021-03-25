В Москве 27 сентября будет в основном облачно, местами пройдут дожди

Согласно прогнозам синоптиков, в Москве и Подмосковье сегодня будет облачно с прояснениями, до 13 градусов тепла.

Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Атмосферное давление существенно подрастет и в середине дня составит 754 мм ртутного столба. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура в Москве достигнет 9-11 градусов тепла, по области до плюс 13 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%», – указывается в сообщении.

В целом начало недели порадует улучшением погоды, отмечают метеорологи: атмосферное давление подрастет, осадков будет меньше, а температура воздуха приблизится к климатической норме.