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«Анекдот двадцатилетия!» В сети отреагировали на слова Пескова о «стороннике сменяемости власти» Путине

Россияне поблагодарили пресс-секретаря президента за то, что «от души посмеялись»

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился неожиданным откровением. В ходе общения с прессой, он заявил, что Владимир Путин является сторонником сменяемости и обновления власти. Кроме того, по мнению главы государства, должность президента в стране должна быть одна.

«Президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, мешающей работе. Путин придерживается сбалансированного подхода к этому вопросу», - сказал Дмитрий Песков.

Также, по словам представителя Кремля, президент в России должен быть один. «Вместе с тем, существует специфика регионов, президент с пониманием относится к этому. Будущее покажет, насколько возможно то, чтобы все было приведено к единому знаменателю», - уточнил он.

Вся эта шумиха возникла из-за внесения в Госдуму законопроектов, предполагающих снятие с губернаторов запрета на переизбрание на два срока подряд, а также о том, что они теперь будут называться одинаково - главами регионов, тем самым из обихода исчезнут как губернаторы, так и президенты республик.

В соцсетях на откровения Пескова по понятным причинам отреагировали с неприкрытой иронией.

«Анекдот не года даже, а двадцатилетия!» - сразу же подметил читатель.

«Где-то в глубине души, где-то очень глубоко», - вспомнил фразу из классики кино россиянин.

«Спасибо Пескову, от души посмеялись», - поблагодарили пресс-секретаря жители Урала.

«Так как все поступки Путина говорят об обратном, хотелось бы уточнить, о какой стране идёт речь?» - задал риторический вопрос москвич.

«А я с Марса...» - неожиданно заявил житель Костромы.

«К слову, откуда берутся анекдоты… Да из жизни конечно! Далеко за примерами ходить не надо, вот один из них», - вновь вспомнил про народное творчество россиянин.

Теги: #Песков, #Путин

Рубрика: Общество

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