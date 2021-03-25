В России торжественно открыли деревянный туалет специально для водителей автобусов

В Ангарске торжественно открыли деревянный туалет для водителей автобусов. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъем».

«"Презентация нового санитарного узла" состоялась на конечной остановке маршрута №7. Атмосферу праздника поддержали надувные шарики и плакат. Для максимального комфорта водители уже сами дополнительно установили уличный рукомойник и зеркало», – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно деревянный туалет в лесу, рядом с ним лавочка, раковина, развешены шарики и плакат.