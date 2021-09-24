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Главные новости к утру субботы: новая волна COVID идет в регионы, Илон Маск расстался с Grimes, Marvel идет в суд из-за Мстителей

Коротко о событиях к 25 сентября

Новая волна коронавируса в России ожидается уже в ближайшее время, в основном она затронет регионы. Об этом заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачёв на радио Sputnik. По прогнозу учёного, в большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах, где меньше вакцинированных и переболевших граждан и нет достаточного уровня коллективного иммунитета. 

«В меньших городах такой серьёзной эпидемии не было. Я боюсь, что туда может попасть штамм "дельта" и мы увидим подъем статистики (заболеваемости)», – отметил Скулачёв.

В Свердловской области в жилом доме взорвался газ. Взрыв прогремел сегодня утром в многоквартирном доме в городе Верхняя Пышма. Пострадал один человек. После обследования подъезда жильцы вернулись в свои квартиры. Причину происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Миллиардер и глава Tesla Илон Маск и канадская певица Граймс расстались после трёх лет совместной жизни. Как рассказал Илон изданию Page Six, они до сих пор любят друга друга и находятся в прекрасных отношениях и воспитывают их совместного ребёнка, которого они назвали X Æ A-12. По словам Маска, им пришлось расстаться из-за того, что он работает и живёт в основном в Техасе или путешествует за границу, а певица работает в Лос-Анджелесе.

Подразделение Disney Marvel подает в суд, чтобы сохранить полный контроль над персонажами Мстителей, включая Железного человека, Человека-паука, доктора Стрэнджа, Чёрную вдову, Тора и других. Как сообщает Hollywoodreporter, компания будет судится с наследниками Стэна Ли, Стива Дитко и Джина Колана. В Marvel заявляют, что все персонажи комиксов были созданы во время работы по договору найма, поэтому их создатели и наследники не могут прекратить действие авторских прав компании. Как уточняет издание, некоторые наследники создателей комиксов уже пытались вернуть себе права на персонажей. Если истцы выиграют, Disney рассчитывает сохранить хотя бы часть прав на персонажей в качестве совладельцев. Студии придётся делиться прибылью с остальными.

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