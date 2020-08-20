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«А первая группа крови может защитить от доктора Мясникова?» В сети подняли на смех новое заявление доктора-пропагандиста

Россияне уличили Мясникова в том, что он дал старую информацию о коронавирусе, да к тому же ту, которая оказалась неверной

Врач и телеведущий Александр Мясников сделал очередное «сенсационное заявление», рассказав о генетической обусловленности различных болезней. По его словам, та или иная группа крови может повлиять на развитие заболеваний. В частности, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, а второй - с раком желудка. Люди с третьей и четвертой группой, в свою очередь, более подвержены раку поджелудочной железы. Тем не менее, в некоторых случаях наличие антигенов может уберечь от опасных инфекций.

«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава богу. Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов», - объяснил врач. При этом он добавил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус. В итоге такие люди менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее.

В соцсетях «заявление» Мясникова в очередной раз подняли на смех.

«Скажите, а первая группа крови может защитить пациента от доктора Мясникова?» - задал риторический вопрос читатель.

«Несколько раз читал его высказывания и несколько раз смотрел выдержки из его передачи смотрел. Я не врач, но у меня возникло чувство, что я больше врач, чем он», - пошутил инженер.

«Самое смешное, что это было известно уже год назад. Мясников повторил избитую истину. Вот только это оказалась ошибка. По стране много заболевших и умерших от ковида. Я и сам сейчас сижу с коронавирусом, хотя у меня первая группа крови», - отметил москвич.

«Если придерживаться этой логики, зачем тогда тратят вакцину на тех, у кого первая группа крови?» - задал Мясникову резонный вопрос пенсионер.

«Вот мне просто интересно, откуда этот «доктор» взял подобную чушь? Да ещё и выдаёт её за истину в последней инстанции! Может, пора уже заткнуть рот шарлатанам от медицины?» - требует настоящий врач.

«Вот из-за таких «докторов» и растёт смертность в стране», - уверен уралец.

«Хитро придумали, теперь у всех депутатов, членов правительства и остальных вакцинаторов совершенно случайно окажется первая группа, а значит они защищены в отличии от остальных неудачников, с неправильной группой», - предположил экономист.

«Мясников еще не сказал, что будет, если ковырять в носу», - завершил дискуссию читатель.

Теги: #Мясников

Рубрика: Общество

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