Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:41

Росгвардейцы в костюме медведей залезли в окна к больным детям

Силовики нарядились в костюмы "Михутки" и спустились с крыши. На фото в часть благотворительной акции многие решили скрыть лица

Фото: СК

В Алтайском крае представители Следственного комитета, прокуратуры и Росгвардии провели совместную благотворительную акцию, организованную волонтерским центром «Михутка». Сотрудники силовых структур попытались поднять дух детям, которые проходят курс лечения в центре «Материнства и детства» Краевой клинической детской больницы.

Акция «Добрый силовик» заключалась в том, что бойцы Росгвардии переоделись в костюмы «Михутки», то есть медведя в желтой футболке и красных штанах, и с крыши с помощью троса спустились в окна детских палат. Как утверждает пресс-служба СК, пациенты оценили перформанс положительно:

«Эмоции малышей и их родителей, восторг от увиденного превзошли все ожидания! — поясняют в ведомстве. — Ведь не каждый день можно увидеть сказочного персонажа, а значит поверить в чудо».

Почему они не зашли в палаты через дверь, не уточняется. 

При этом на опубликованном силовиками групповом фото половина участников акции решили остаться инкогнито — надели балаклавы или натянули на лица маски черные маски.

После представления с переодетыми росгвардейцами волонтеры разнесли по палатам «коробки» с фруктами, купленные прокурорами и сотрудниками Следственного комитета.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 23 часа назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Общество 4 часа назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 день назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 2 дня назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 4 дня назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 5 дней назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Общество 17 минут назад

Песков предупредил о наказании за оскорбление властей после случая с арестом актеров

Общество 53 минуты назад

Каждому депутату купят по смартфону за счет бюджета

Политика 1 час назад

ЦИК отказался признавать выборы недействительными

Политика 1 час назад

Центризбирком утвердил итоги ДЭГ и пообещал единую систему онлайн-голосования

Общество 2 часа назад

Пермский стрелок пришел в сознание и заявил, что ничего не помнит

Общество 2 часа назад

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19

Общество 2 часа назад

Власти потратят 1,6 млрд на поиск неблагонадежных школьников по сочинениям

Политика 2 часа назад

"Яблоко" требует отменить результаты выборов. Партия описала нарушения на 30 страницах

Общество 3 часа назад

Бастрыкин предложил ограничить реалити-шоу и демонстрацию жестокости на телевидении

Политика 3 часа назад

Сторонника Навального в Челябинске заподозрили в возбуждении вражды к полицейским

Политика 4 часа назад

КПРФ удалила анонс акции протеста со своего сайта из-за угроз блокировки от Генпрокуратуры

Общество 4 часа назад

Россияне назвали города, в которые хотели бы переехать для улучшения здоровья

Общество 4 часа назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Общество 4 часа назад

"Протестные настроения – когда об людей ноги вытирают". В каких регионах "прокатили" кандидатов от "Единой России"

Общество 5 часов назад

Бастрыкин обвинил пермский вуз в неготовности к шутингу

Общество 5 часов назад

Кассационный суд поставит точку в деле "Тольяттиазота"

Политика 5 часов назад

Талибы просят Россию помочь со снятием санкций ООН

Общество 6 часов назад

Главное к 24 сентября: Задержания протестующих в Москве, трагедия на Эльбрусе, пожар в вузе Минобороны

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика