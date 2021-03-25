Росгвардейцы в костюме медведей залезли в окна к больным детям

В Алтайском крае представители Следственного комитета, прокуратуры и Росгвардии провели совместную благотворительную акцию, организованную волонтерским центром «Михутка». Сотрудники силовых структур попытались поднять дух детям, которые проходят курс лечения в центре «Материнства и детства» Краевой клинической детской больницы.

Акция «Добрый силовик» заключалась в том, что бойцы Росгвардии переоделись в костюмы «Михутки», то есть медведя в желтой футболке и красных штанах, и с крыши с помощью троса спустились в окна детских палат. Как утверждает пресс-служба СК, пациенты оценили перформанс положительно:

«Эмоции малышей и их родителей, восторг от увиденного превзошли все ожидания! — поясняют в ведомстве. — Ведь не каждый день можно увидеть сказочного персонажа, а значит поверить в чудо».

Почему они не зашли в палаты через дверь, не уточняется.

При этом на опубликованном силовиками групповом фото половина участников акции решили остаться инкогнито — надели балаклавы или натянули на лица маски черные маски.

После представления с переодетыми росгвардейцами волонтеры разнесли по палатам «коробки» с фруктами, купленные прокурорами и сотрудниками Следственного комитета.