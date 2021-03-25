Опытный альпинист рассказал о причинах трагедии на Эльбрусе

Трагедия на Эльбрусе произошла 23 сентября. Группа из 19 туристов попала в пургу и не смогла спуститься с горы из-за погодных условий. В результате погибли пять человек.

Советский и российский альпинист Сергей Ефимов рассказал NEWS.ru о причинах трагедии.

-То, что саму слабую [участницу восхождения со сломанной ногой] начали спускать с одним гидом — абсолютно правильно. А там дальше уже не повезло. Видимо, группа не очень подготовленная, то, что срыв был. Мало того, я так понимаю, этот гид, который с девушкой был, он первым и сообщил о произошедшем? Моё мнение — очень грамотно реагировали, — добавил Ефимов.

Альпинист отметил, что этот маршрут - один из самых несложных: второй из шести возможных по шкале трудности.

-Этот маршрут — двойка. В принципе, при хорошей погоде, при нормальной физической подготовке туда может любой человек взойти. И ещё акклиматизация нужна. Маршрут простой, нормальный для новичков. Когда там наступает непогода, там просто страшное дело. У них всё было грамотно организовано, — резюмировал Ефимов.



