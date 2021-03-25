Пропавший в Туве из-за неполадок радиостанции самолет Ан-3 вышел на связь

Пропавший в Туве самолет Ан-3 вышел на связь и рассказал о неполадках. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник в экстренных службах.

«Пилот вышел на связь и сообщил о неполадках с радиостанцией», – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, произошла кратковременная потеря связи и сейчас самолет продолжает полет в плановом режиме, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-3, выполняющий полет на Тувой, не вышел на связь в 05:15 мск. Как уточняется, самолет выполнял полет на предельно низких высотах для аэрофотосъемки двух районов Тувы.