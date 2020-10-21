ФАС выявила завышение цен в магазинах "Пятерочка" и "Магнит" в Подмосковье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) постановила «Пятерочке» и «Магниту» снизить цены на продукты в Подмосковье. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, московское областное УФАС России выявило, что эти торговые сети, занимая доминирующее положение в нескольких городских округах региона, установили более высокие цены на продукты питания, чем в других муниципальных образованиях.

Отмечается, что стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины в этих округах более чем на 10% превышала установленную в других округах, где признаки доминирующего положения отсутствовали.

Московское областное УФАС выдало компаниям АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен. Срок исполнения предупреждений – 10 дней с момента получения.

В противном случае УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.