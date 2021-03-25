Utair разрешит летать с кошками и собаками в кресле. Им придется купить место у окна

Авиакомпания Utair скорректировала правила перевозки домашних животных. Теперь пассажир сможет взять кошку или небольшую собаку с собой в салон, однако это будет не бесплатно: за использованное животным место придется заплатить, причем оно обязательно должно быть у окна.

На сайте перевозчика говорится, что животное должно быть в клетке или переноске габаритами 55×40×40 сантиметров. Его вес не должен превышать 20 килограммов. Клетка должна быть жесткой и надежно закрываться. Компания предупреждает, что для удобства питомцев лучше, чтобы они могли встать в переноске в полный рост и сделать оборот.

Придется ли доплачивать за выбор мест в случае провоза животных, не уточняется.

«[Мы] понимаем, что хозяева не хотят оставлять любимцев в незнакомой для них обстановке и подвергать стрессу, поэтому расширяем нормы провоза животных на борту и делаем полет удобнее — в соответствии с правилами авиационной безопасности», — комментирует решение президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

В случае, если пассажир летит с собакой-поводырем, провоз питомца в салоне судна будет бесплатным, при условии наличия соответствующих документов.