"Пожадничал Путин – наверное, квота на Героев России закончилась": в сети обсуждают скромную награду для лейтенанта Калинина
Россияне уверены, что сотрудник ДПС заслужил звание Героя России, потому что спас многие жизни
Владимир Путин наградил Орденом Мужества младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который обезвредил студента, устроившего в понедельник стрельбу в пермском университете. Его коллега старший лейтенант Владимир Макаров получил медаль «За отличие в охране общественного порядка». Он организовывал эвакуацию людей из здания учебного заведения. Указ опубликован на сайте Кремля.
В свою очередь Глава МВД Владимир Колокольцев присвоил Калинину очередное специальное звание «лейтенант полиции», а Макарову – «капитан полиции».
Как ранее рассказали в МВД, на место ЧП прибыл экипаж полка дорожно-патрульной службы. Макаров начал эвакуировать людей, а Калинин вошел в корпус университета, где увидел вооруженного мужчину. Тот атаковал сотрудника правоохранительных органов. В ответ госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.
Утром 20 сентября студент открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Шестеро погибли, еще 42 пострадали. Стрелявший оказал сопротивление при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказание по этой статье - от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
В соцсетях после новости о награждении началась оживленная дискуссия. Основные посылы – почему Путин пожадничал и не дал Калинину Героя России, а второй – стоило ли отмечать Макарова и медалью и внеочередным званием.
«А как президент отметил депутатов Госдумы, полгода назад зарубивших повышение возраста на оружие до 21 года? Да и вообще, где разбор полетов, где посадки за такие преступления?» - задал сходу риторические вопросы читатель.
«Младшой сейчас будет везде героем, а старшой - просто тот, кто отправил младшего на вооруженного бандита. А сам под предлогом эвакуации людей слился!» - высказал свое мнение россиянин.
«Согласен, этот младший лейтенант - ГЕРОЙ. Обезвредил стрелявшего, а его напарник… За что ему звание? Он бросил напарника!» - солидарен с предыдущим комментатором следующий.
«За что этому летехе, звание кэпа? За то, что он сказал: «Младший лейтенант, иди туда и обезвредь, а я займусь, типа эвакуацией. ОН БРОСИЛ своего напарника», - набирает обороты тема.
«Умно старлей Макаров поступил - отправил молодого напарника на поиски стрелка, не зная, сколько их, а сам занялся организованной «эвакуацией». Логично было вдвоем идти, прикрывая друг друга», - россияне так и не поняли награждения Макарова.
«Полицейский мог бы ждать подмогу, и был бы тоже прав, но решил действовать сам и обезвредил преступника, тем самым спас жизни и здоровье людей которые могли бы ещё пострадать и всё это с огромным риском для собственной жизни, вот за это он и получил орден, а его напарник получил медаль», - написал москвич.
«Вот именно! Почему не Героя России?! Одному Богу известно, сколько он людей спас», - поднимают в дискуссии
«Вот и подходим мы к тому, что Героя начали присуждать налево и направо. И часто незаслуженно. Чем отличается погибший на пожаре сотрудник МЧС, от своего упавшего с обрыва генералиссимуса?
И почему упавшего с водопада не наградили Орденом Мужества. Всё подходит. Или он как-то особенно упал? С криком «Умираю за Россию»? Или я чего-то не знаю. В общем, Калинин - молодцом, а вот с наградой явно пожадничали», - считает военнослужащий.
«В реальности представьте, если эти ребята из ДПС со званиями Героя России будут работать в отделе? При каждом их проколе будут над ними издеваться - жизнь то такая жестокая!» - вносит свои пять копеек уралец.
«Раньше такое поведение милиции было обыденным, рядовым. Теперь это стало называться подвигом. Скоро орденом будут награждать за выезд на экстренный вызов...» - грустно заметил экономист.
«Кому ни попадя дают Героя России, а тому, кто действительно заслужил - нет. Если разобраться - он делал не свою работу! Он ДПСник, а не спецназовец!» - заступается за героя дальневосточник.
«Младший лейтенант Калинин шёл под пули - Орден Мужества. Своему охраннику Зиничеву - Героя России . Очень «справедливо»... При Путине звание Героя обесценилось», - заметил житель Подмосковья.
«Всё очень просто: там была «личная тяжелая потеря» для президента... А с этим парнем он не знаком. На всех звёздочек не напасешься, в стране героев много. Потому своим в обязательном порядке, а остальным - как получится...» - предположил петербуржец.
«Пожадничал Путин, наверное, квота на Героев России в этом году уже закончилась», - завершил дискуссию читатель.