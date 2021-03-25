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"Пожадничал Путин – наверное, квота на Героев России закончилась": в сети обсуждают скромную награду для лейтенанта Калинина

Россияне уверены, что сотрудник ДПС заслужил звание Героя России, потому что спас многие жизни

Фото: Global Look Press

Владимир Путин наградил Орденом Мужества младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который обезвредил студента, устроившего в понедельник стрельбу в пермском университете. Его коллега старший лейтенант Владимир Макаров получил медаль «За отличие в охране общественного порядка». Он организовывал эвакуацию людей из здания учебного заведения. Указ опубликован на сайте Кремля.

В свою очередь Глава МВД Владимир Колокольцев присвоил Калинину очередное специальное звание «лейтенант полиции», а Макарову – «капитан полиции».

Как ранее рассказали в МВД, на место ЧП прибыл экипаж полка дорожно-патрульной службы. Макаров начал эвакуировать людей, а Калинин вошел в корпус университета, где увидел вооруженного мужчину. Тот атаковал сотрудника правоохранительных органов. В ответ госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.

Утром 20 сентября студент открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Шестеро погибли, еще 42 пострадали. Стрелявший оказал сопротивление при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказание по этой статье - от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В соцсетях после новости о награждении началась оживленная дискуссия. Основные посылы – почему Путин пожадничал и не дал Калинину Героя России, а второй – стоило ли отмечать Макарова и медалью и внеочередным званием.

«А как президент отметил депутатов Госдумы, полгода назад зарубивших повышение возраста на оружие до 21 года? Да и вообще, где разбор полетов, где посадки за такие преступления?» - задал сходу риторические вопросы читатель.

«Младшой сейчас будет везде героем, а старшой - просто тот, кто отправил младшего на вооруженного бандита. А сам под предлогом эвакуации людей слился!» - высказал свое мнение россиянин.

«Согласен, этот младший лейтенант - ГЕРОЙ. Обезвредил стрелявшего, а его напарник… За что ему звание? Он бросил напарника!» - солидарен с предыдущим комментатором следующий.

«За что этому летехе, звание кэпа? За то, что он сказал: «Младший лейтенант, иди туда и обезвредь, а я займусь, типа эвакуацией. ОН БРОСИЛ своего напарника», - набирает обороты тема.

«Умно старлей Макаров поступил - отправил молодого напарника на поиски стрелка, не зная, сколько их, а сам занялся организованной «эвакуацией». Логично было вдвоем идти, прикрывая друг друга», - россияне так и не поняли награждения Макарова.

«Полицейский мог бы ждать подмогу, и был бы тоже прав, но решил действовать сам и обезвредил преступника, тем самым спас жизни и здоровье людей которые могли бы ещё пострадать и всё это с огромным риском для собственной жизни, вот за это он и получил орден, а его напарник получил медаль», - написал москвич.

«Вот именно! Почему не Героя России?! Одному Богу известно, сколько он людей спас», - поднимают в дискуссии

«Вот и подходим мы к тому, что Героя начали присуждать налево и направо. И часто незаслуженно. Чем отличается погибший на пожаре сотрудник МЧС, от своего упавшего с обрыва генералиссимуса?

И почему упавшего с водопада не наградили Орденом Мужества. Всё подходит. Или он как-то особенно упал? С криком «Умираю за Россию»? Или я чего-то не знаю. В общем, Калинин - молодцом, а вот с наградой явно пожадничали», - считает военнослужащий.

«В реальности представьте, если эти ребята из ДПС со званиями Героя России будут работать в отделе? При каждом их проколе будут над ними издеваться - жизнь то такая жестокая!» - вносит свои пять копеек уралец.

«Раньше такое поведение милиции было обыденным, рядовым. Теперь это стало называться подвигом. Скоро орденом будут награждать за выезд на экстренный вызов...» - грустно заметил экономист.

«Кому ни попадя дают Героя России, а тому, кто действительно заслужил - нет. Если разобраться - он делал не свою работу! Он ДПСник, а не спецназовец!» - заступается за героя дальневосточник.

«Младший лейтенант Калинин шёл под пули - Орден Мужества. Своему охраннику Зиничеву - Героя России . Очень «справедливо»... При Путине звание Героя обесценилось», - заметил житель Подмосковья.

«Всё очень просто: там была «личная тяжелая потеря» для президента... А с этим парнем он не знаком. На всех звёздочек не напасешься, в стране героев много. Потому своим в обязательном порядке, а остальным - как получится...» - предположил петербуржец.

«Пожадничал Путин, наверное, квота на Героев России в этом году уже закончилась», - завершил дискуссию читатель.

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