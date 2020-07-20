МВД планирует искать преступников с помощью искусственного интеллекта и биоматериала

Министерство внутренних дел начало работу над сервисом искусственного интеллекта (ИИ) для поиска серийных убийц. Об этом сообщает «Коммерсантъ», который обнаружил на сайте госзакупок тендер на научно-исследовательскую работу (НИР) под шифром «Анатомия».

Как говорится в технической документации, необходимо будет проанализировать перспективы использования ИИ в области биоинформатики (объединяет биологию, кибернетику, генетику и др.). Исполнитель должен будет установить возможность выявлять цвет кожи, глаз, волос, особенности телосложения и т. д. на основе анализа генетического материала, который оставил преступник.

От подрядчика потребуется создать классификатор фенотипических признаков человека с учетом особенностей криминалистики, также он должен будет проанализировать отечественный и зарубежный опыт применения баз данных геномной информации для расследования преступлений.

Как считает профессор математики, научный консультант Artezio Владимир Крылов, модель машинного обучения для предсказания фенотипических признаков человека по результатам секвенирования его ДНК можно построить, и во многих случаях она будет давать необходимые результаты. Но он предупреждает, что для обучения модели необходимо иметь специальные наборы данных, содержащие большой объем кодов ДНК и соответствующие им фенотипические описания.

Как напоминает газета, впервые об идее использования ИИ для поиска преступников МВД рассказывал 11 ноября 2020 года. Тогда инициатива упоминалась в свете обсуждения цифровой трансформации, реализация которой оценивалась в 55 млрд руб. Первые образцы софта для этих целей должны поступить в министерство в 2023 году.