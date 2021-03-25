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Вчера, в 23:59

Боец ММА пояснил, зачем избивал сослуживца, и уверен, что его "травят" из-за поста про Тесака

Асхаб Магомедов уверен, что кампанию против него развязал некий сторонник националиста Марцинкевича

Фото: скриншот

Асхаб Магомедов

Боец ММА Асхаб Магомедов прокомментировал видео, которое распространилось в Сети. На нем молодой человек, будучи срочником, бьет своего сослуживца, который очевидно не является ему равным соперником в спарринге, бьет его лежачего и кричит «Вставай»

«Это было тридцатого мая прошлого года. В разведке. Я там проводил постоянные тренировки и спарринги. Парень был такой, как сказать, слабохарактерный. – говорит боец в комментарии телеграм-каналу Ni Mash, – Он постоянно плакал и был слабенький и для поддержания его духа мы провели трехминутный спарринг по три раунда и он начал плакать. Это в перчатках было. В интернете же распространяют, что это был именно национальный конфликт, вот мол дагестанец унижает русских. Я родился и вырос в Москве и всю жизнь жил в Москве. У меня лучшие друзья русские».

Асхаб Магомедов уверен, что «травлю» в отношении него развязали из-за некогда звучавших от него претензий в адрес националиста Максима Марцинкевича, известного под кличкой Тесак.

Магомедов считает, что некий человек развязал вокруг него этнический скандал, используя это видео в специальном контексте.

Рубрика: Общество

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