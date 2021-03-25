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В Москве за последние 36 часов выпало около трети месячной нормы осадков

По прогнозам метеорологов, дождливая погода в городе сохранится до четверга, 23 сентября

Фото: АГН "Москва"

В ночь на 21 сентября в Москве выпало, предположительно, 7 мм осадков. Всего с вечера воскресенья их количество составило 24 мм.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро столицы.

Таким образом, прирост осадков в городе за последние полтора суток составил 37%. Месячная норма осадков для сентября в Москве 65 мм.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди в регионе продлятся до четверга, 23 сентября. Уточняется, что в Москве может выпасть еще до 20 мм осадков.

Сегодня, 21 сентября, в столице будет около 6 градусов, дождливо; атмосферное давление 747 рт. ст., относительная влажность 93.3%. Ветер будет дуть северо-восточный, со скоростью 5-10 м/c, местами порывы будут достигать 15 м/c.

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

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