У россиян стало меньше "свободных денег", чем год назад, несмотря на путинские выплаты

Количество средств, оставшихся в домохозяйстве после совершения всех необходимых трат на еду и другие товары повседневного пользования, так называемых «свободных денег», которые можно потратить на образование, здоровье, ремонт, отложить и многое другое, продолжает снижаться в России уже второй месяц подряд. Это следует из исследования «Ромира», имеющегося в распоряжении Sobesednik.ru.

В качестве 100% при расчете индекса «свободных денег» берется их количество на январь 2019 года, с которого ведется отсчет. Если в июне 2021 года индекс составлял 94%, то к июлю он снизился до 85%, а в августе составил всего 80%. Хотя авторы исследования списывают снижение количества «свободных средств» на сезонные факторы, оно падает и год к году: в августе 2019 года индекс составлял 84%, в августе 2020-го — 82%, а в августе 2021-го — уже 80%.

«Индекс снижается в связи с сезонным фактором — началом учебного года, — объясняет глава «Ромира» и MILE Group Инна Караева. — Покупатели увеличили свои расходы на некоторые категории, а количество свободных денег снизилось. Следует отметить, что помимо сезонного фактора в августе наблюдается структурное снижение индекса».