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У россиян стало меньше "свободных денег", чем год назад, несмотря на путинские выплаты

После необходимых трат в августе у россиян осталось меньше денег. Падение идет уже третий год, несмотря на единоразовые выплаты

Фото: Global Look Press

Количество средств, оставшихся в домохозяйстве после совершения всех необходимых трат на еду и другие товары повседневного пользования, так называемых «свободных денег», которые можно потратить на образование, здоровье, ремонт, отложить и многое другое, продолжает снижаться в России уже второй месяц подряд. Это следует из исследования «Ромира», имеющегося в распоряжении Sobesednik.ru.

В качестве 100% при расчете индекса «свободных денег» берется их количество на январь 2019 года, с которого ведется отсчет. Если в июне 2021 года индекс составлял 94%, то к июлю он снизился до 85%, а в августе составил всего 80%. Хотя авторы исследования списывают снижение количества «свободных средств» на сезонные факторы, оно падает и год к году: в августе 2019 года индекс составлял 84%, в августе 2020-го — 82%, а в августе 2021-го — уже 80%.

«Индекс снижается в связи с сезонным фактором — началом учебного года, — объясняет глава «Ромира» и MILE Group Инна Караева. — Покупатели увеличили свои расходы на некоторые категории, а количество свободных денег снизилось. Следует отметить, что помимо сезонного фактора в августе наблюдается структурное снижение индекса».
Фото: "Ромир"
Динамика индекса "свободных денег"

Отметим, что в этом году на фоне рекордной инфляции, размер которой, по оценкам Центробанка, в сентябре может составить до 7% годовых против плановых 4%, падение индекса «свободных денег» происходит несмотря на единоразовые выплаты 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста, выделенные правительством в соответствии с распоряжением президента Владимира Путина. Эти деньги в теории должны были пойти на подготовку детей к школе, а значит существенно снизить уровень нагрузки на семейный бюджет, однако «свободных денег» в домохозяйствах, как следует из исследования «Ромира», все равно стало меньше.

Рубрика: Общество

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