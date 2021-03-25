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Вчера, в 23:28

"Разогнать к чертям пенсионный фонд и отменить налоги!": В сети в бешенстве от заявлений зама Набиуллиной

Россиян покоробило, что им посоветовали не полагаться на государство после выхода на пенсию, в ответ главе ЦБ посоветовали проверить сотрудника на профпригодность

Фото: Агентство "Москва"

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сожалеет о неудачном высказывании своего первого заместителя Сергея Швецова о поддержке пожилых людей.

Напомним, чиновник заявил, что россиянам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который, прежде всего, должны сформировать они сами. Он добавил, что сейчас есть много вариантов сделать это: через фонды, страховые компании, ценные бумаги или недвижимость.

«Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который должен быть сформирован самим гражданином. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это называется социализм», - заявил экономист на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По словам Швецова, необходимо стремиться к отходу от подобной системы при помощи корректировки пенсионных институтов и поощрению собственных накоплений граждан. Также он посоветовал приобретать недвижимость, чтобы в дальнейшем сдавать ее в аренду.

После этого в Интернете чиновник поймал серьезный хейт, так что Набиуллиной пришлось выступить. Она отметила, что у многих не было возможности делать сбережения на старость, и назвала обеспечение для них достойных выплат одним из приоритетов властей. Она добавила, что ЦБ работает над развитием негосударственных пенсионных фондов, чтобы в будущем россияне могли формировать долгосрочные накопления, а также над повышением устойчивости финансовой системы, чтобы люди не беспокоились о сохранности своих средств.

«Но эти усилия - это дополнение к государственной пенсионной системе», - подчеркнула глава ведомства.

В итоге, в соцсетях досталось и Набиуллиной, которая уже к этому привычна.

«Ещё официально не успели объявить результаты, а уже зампред ЦБ чушь понес! Перепил? Что за замы у вас, госпожа Набиуллина?» - задал риторический вопрос читатель.

«Как копить при таком отношении к рублю? Рубль обесценивается каждый день. Но, думаю, он выразил общее мнение, они так все и думают», - считает россиянин.

«Для «Единой России» неудачные формулировки - это нормальное явление», - считает москвич.

«Зам Набиуллиной не хотел сказать ничего оскорбительного, но своим высказыванием показал, насколько далеки друг от друга Народ и Власть. Это при мерно то же самое, что сказала Мария Антуанетта: «Если у народа нет хлеба, тогда пусть едят пирожные», - привел в пример исторического персонажа историк.

«С такими «менеджерами» накопишь… Через раз кидают с накоплениями народ», - вспоминает пенсионер.

«После таких заявлений, как мне кажется, руководству необходимо сделать соответствующие выводы о профпргодности, если, конечно, это не совпадает с их официальной позицией», - считает читатель.

«Подождите, если после выхода на пенсию, я не могу полагаться на государство, так какого тогда я ему налоги всю жизнь платил?! – возмущен мужчина. - Зачем тогда пенсионный фонд? Давайте его разгоним к чертям, раз он не нужен! Отмените налог! А деньги из фонда раздать гражданам! Совсем распустились и офонарели уже!»

«Хорошо Швецову рассуждать о том, чтобы россияне полагались на собственный капитал - при наших-то зарплатах, которых хватает только на простую жизнь. А он рассуждает о том, чтобы покупали акции. Скажите, на какие шиши?» - задает риторический вопрос женщина в возрасте

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