Раздать, переработать, положить в компостную яму: куда деть излишки урожая яблок?

"В этом году у нас на дачном участке уродилось очень много яблок. Раздали всем родственникам, друзьям и коллегам и уже не знаем, куда их девать, не выбрасывать же в мусорку. Подскажите, куда деть яблоки, чтобы не причинить вред окружающей среде?", - спрашивает наша читательница Марина из Сергиева Посада.

Как распорядиться опавшими и лишними яблоками, рассказывает Антонина ЕВТЕШИНА, эксперт проекта «Ноль отходов» Гринпис России:

– Действовать нужно разумно и лучше всего подходить к этому вопросу по принципу «зироувейст» или «ноль отходов». В первую очередь эти яблоки можно отдать знакомым, соседями, благотворительным организациям, например тем, которые занимаются реабилитацией бездомных, передать в детские учреждения, в церковные приходы – туда, где они точно будут съедены и не пропадут. Если в вашем городе есть зоопарк, он наверняка примет яблоки для животных.

Есть возможность не только раздать яблоки, но и сплотить с их помощью людей. В этом году в Петербурге проходит городской праздник День яблок, это гражданская инициатива, когда горожане готовят выпечку, джемы, разные вкусняшки и делятся ими. При желании устроить такой праздник можно в каждом дворе.

Яблоки также можно переработать – в варенье, джем, сидр, компот, яблочные чипсы – в то, что не портится долгое время, вариантов много. Можно есть эти заготовки в течение года и также раздавать их. В больших городах есть пункты фудшеринга, где можно поделиться едой.

Самый крайний способ правильно распорядиться яблоками – их утилизировать. Для этого нужно поместить яблоки в компостную яму, чтобы они перегнивали. Если у вас нет такой на дачном участке, стоит об этом задуматься и, может быть, соорудить такую яму не на своем личном участке, а на общей территории, чтобы ею могли пользоваться все. Ни в коем случае нельзя выкидывать яблоки в больших объемах в мусорные контейнеры, они попадут на полигон, где будут разлагаться и выделять парниковые газы.