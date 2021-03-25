Как Юрий Лужков помогал России вставать на ноги

Помогал преодолеть дефолт

– Наше знакомство произошло накануне тяжёлого для России дефолтного года. Как ни странно, вся эта история с дефолтом начиналась именно с Кипра, основной точкой, где совершались мировые продажи наших государственных кредитных обязательств (ГКО) – облигаций госзайма.

Страна же тогда жила в долг. А продавать ГКО через Кипр было очень удобно – здесь не было налогов на дивиденды, поскольку у России с Кипром был подписан договор об избежании двойного налогообложения (я его готовил в своё время). В общем, иностранные инвесторы охотно вкладывали средства в нашу экономику, покупая российские кредитные обязательства и получая приличные проценты.

Но начался дефолт, и правительство РФ объявило: эти кредитные обязательства не могут быть выплачены. Более того, власти высказали намерение отменить договор об избежании двойного налогообложения, вообще начался обвал. Владельцы этих обязательств стали сбрасывать их и требовать вернуть деньги. Сначала пала московская биржа, потом обвалилась вся банковская система страны…

Чтобы спасти ситуацию, пришлось подключить те кипрские экономические силы, которые могли удержать от окончательного разрушения финансовую систему. Тем более, что и для острова ситуация была крайне болезненной. Министр финансов Кипра Христодулу сказал мне, что они с президентом Клиридисом готовы ехать в Москву, объяснить, как остановить этот негативный для экономики России и Кипра процесс. Но как было достучаться до наших властей в тот момент? Правительство отправлено в отставку...

И я подумал о Юрии Михайловиче. Он ведь тогда тоже был активно вовлечён в ситуацию: спасал Москву, чтобы не возникло ещё больших осложнений – социальных, экономических...

Лужков энергично взялся за дело. Он сказал, что и впрямь было бы хорошо, если бы руководители государства и финансов Кипра приехали в Россию. Но вряд ли Ельцин их пригласит в такой ситуации.

И тогда Юрий Михайлович придумал: «Я, – сказал, – приглашу киприотов на праздник дня Москвы». Они приехали. И Лужков смог им организовать встречу с Ельциным. Киприоты объясняли нашему президенту, что разрыв договора приведёт к более крупным негативным последствиям...

В сентябре главой правительства был назначен Евгений Примаков, и ситуация постепенно выровнялась: были приняты адекватные меры... И произошло это во много благодаря позиции Юрия Михайловича – он удержал Москву и помог властям найти те решения, которые удержали российскую экономику в рамках допустимого. Хотя рубль и рухнул тогда сразу в 4 раза.