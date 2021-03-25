Как "амнистировать" незаконный гараж?

"Слышал, что началась гаражная амнистия и теперь можно узаконить неоформленный гараж. Расскажите, как это сделать?", - интересуется наш постоянный читатель Петр Иванович из Калуги.

В чем суть гаражной амнистии и как оформить гараж в собственность, объясняет Юлия ДЫМОВА, директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet:

– Первое, что нужно сделать – изучить сам гараж. Если он капитальный, т.е. с фундаментом (или, по официальному определению, «имеет прочную связь с землей»), возведен до вступления в силу градостроительного кодекса РФ (до 29 декабря 2004 года) и официально не признан самостроем, то такой гараж можно оформить по амнистии. Если это «ракушка», некапитальное строение, гараж построен после 29 декабря 2004 года, такое строение не подпадает под гаражную амнистию.

Для оформления потребуется ряд документов. Это может быть абсолютно любое зафиксированное решение местных властей или предприятий о том, что был предоставлен земельный участок, подойдет даже документ советского времени. Также в рамках амнистии подойдет и документ, который зафиксировал выплату пая в гаражном кооперативе, или решение собрания данного кооператива, которое подтверждает выдачу этого гаража. Регистрирующие органы также устроят документы о наследстве, договор купли-продажи или другой документ, фиксирующий приобретение данного гаража, техпаспорт, документы о подключении к сетям.

Если гараж подходит под требования закона о гаражной амнистии, нужно убедиться, что участок под гаражом находится на федеральном кадастровом учете. Для этого можно самостоятельно изучить публичную кадастровую карту на Росреестре или обратиться в МФЦ. Если участок не стоит на учете, нужно его образовать и размежевать. Перед началом кадастровых работ нужно обязательно обратиться в местную администрацию, потому что у них бывает возможность произвести данные работы за бюджетный счет.

После постановки участка на кадастровый учет на руки собственнику будет выдана выписка из ЕГРН на данный участок. С ней, техническим планом гаража и решением о предварительном согласовании предоставления земельного участка нужно обратиться в администрацию. Именно администрация передает в Росреестр заявление о регистрации права собственности на участок и гараж. После этого администрация передаст собственнику выписки из ЕГРН о праве собственности на гараж и участок.

Росреестр предоставляет консультации по гаражной амнистии для граждан, туда можно свободно обращаться за информацией через почту, которая указана на сайте.