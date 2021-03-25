"Бред величия": психолог поставил диагноз пермскому стрелку

Клинический психолог Владимир Крупин изучил пост стрелка в социальной сети, составил его характеристику и оценил состояние перед нападением.

-Человек с очень яркой психопатией, с невероятным количеством подавленной агрессии, — сказал Крупин NEWS.ru.

Психолог отметил, что Бекмансуров словно видел себя в третьем лице, указывает на околошизофренические элементы личности. А то, что решил определять, кому он даст выжить, а кого убьёт, говорит о бреде величия.

-Такой бред величия — я такой ничтожный, но я в своём ничтожестве такой великий — конечно, грубая патология Человек описывает тяжёлое психическое состояние, — объяснил Владимир Крупин.

20 сентября вооружённый боевым ружьём молодой человек устроил стрельбу в ПГНИУ. В результате стрельбы погибли восемь человек. Сам стрелок был ранен и, предположительно, скончался в реанимации.