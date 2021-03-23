Выборы завершились в Камчатском крае и на Чукотке

Первые участки трехдневных выборов в России закрылись на Камчатке и в Чукотке, комиссии приступили к подсчету голосов.

Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (в 11:00 по московскому).

В этих регионах выбирали депутатов Госдумы восьмого созыва, а также членов региональных парламентов: законодательного собрания Камчатского края четвертого созыва и думы Чукотского автономного округа седьмого созыва.

Голосование продолжалось три дня, избирательные участки в этих двух регионах открылись первыми в России.

Как рассказала председатель Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина, подсчет голосов завершится утром в понедельник.

«Четыре избирательных бюллетеня считать долго, потому что попутно с этим оформляется и надлежащая избирательная документация участковой комиссии. Её очень много. Пример из практики прошлых лет: в 2016 году мы закончили подсчёт голосов около 8 часов утра. Я думаю, что в эту избирательную кампанию мы будем ориентироваться именно на это время. Надеемся на слаженную, оперативную и качественную работу членов участковых избирательных комиссий. Каждый итоговый протокол с избирательного участка после его подписания незамедлительно привозится в территориальную избирательную комиссию, где сканируется и автоматически попадает в систему ГАС «Выборы»», – цитируют Иринину в пресс-службе правительства Камчатского края.