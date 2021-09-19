По версии МВД, избитый на выборах кандидат Сорокин "придумал" нападение на него

У избитого ночью петербургского кандидата от «Яблока» Никиты Сорокина зафиксировали ушиб мягких тканей в области шеи, ссадины левого и правого запястья. В МВД заявили, что он все выдумал. Об этом сообщает «Новая газета».

По словам источника газеты в Горизбиркоме, к ним поступила справка из ГУ МВД по поводу ситуации с кандидатом. В ней говорится, что кандидат сам «придумал» инцидент с нападением на него.

«Его уговаривали выйти, он не хотел, а потом, устав, сочинил всю эту историю», – передает содержание документа источник.

Как рассказал Сорокин, он не знает, что ему хотят вменить, но предполагает, что они могут сделать все таки так, будто он не присутствовал на подсчете голосов.

Ранее Наблюдатели Петербурга за честные выборы выложили видео, на котором полицейские душили кандидата от партии «Яблока» Никиту Сорокина на участке № 1459 Невского района, где пропало около 300 бюллетеней, а председатель – скрылась. Как отмечалось, полицейских вызвал сам кандидат в связи с пропажей бюллетеней.