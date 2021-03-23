Виталий Милонов хочет стать космическим депутатом

На днях SpaceX впервые в истории запустила в космос космических туристов, снарядив полностью гражданский экипаж: врача, профессора, миллиардера и инженера. Совсем скоро, 5 октября «Роскосмос» впервые в мире отправит в космос режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. На МКС они будут снимать себя в фильме «Вызов».

– Хотели бы вы оказаться на их месте? – спросил Sobesednik.ru у кандидата в депутаты VIII и члена комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы России Виталия Милонова.

– Конечно! Я даже не космическим туристом, а космическим депутатом хотел бы полететь и исполнять депутатские обязанности прямо на борту МКС: принимать заявления людей, какие у них есть – помощь чтобы им оказать, жилищно-коммунальные проблемы их решать – унитаз у кого не работает или еще чего там. Это было бы интересно, – ответил нам Виталий Милонов.

– Полет американских туристов оплатил один из членов экипажа – миллиардер. Кто будет оплачивать вашу работу на станции МКС?

– Я бы привлек инвестора. Ассоциацию Шавермы, предположим. Союз производителей шавермы (шаурмы – по вашему). Естественно, за бюджетный счет я бы не полетел. Считаю, что всякие такие прикольчики и разные веселушки нужно делать, но только за счет коммерческих структур.

– Как вообще смотрите на тему космического туризма?

– Эта тема вот-вот должна прорваться, и нам нужно как можно быстрее ее оседлать. Это выгодно, доходно и правильно. Так что не надо заниматься ерундой, надо развиваться эту сферу, чтобы у нас все туристы в космос летали - с блинами и икрой, с медведями, цыганами – чтоб приносили нам валюту нашей стране.

– Проголосовали уже на выборах депутатов Госдумы?

– Нет, в воскресение буду. Я такой традиционалист, что не могу себя заставить в другой день. Я очень большой консерватор, привык ходить в воскресение, и буду – по закону это можно. Нет тут объяснений никаких рациональных, только иррациональные – это моя позиция.