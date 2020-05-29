Пугачева и Галкин отмечают 8-летие детей-двойняшек
Лиза и Гарри одарили знаменитых родителей самодельными открытками и цветами
"Нашим чудам сегодня 8" - с такой фразой сегодня вышел в эфир телеведущий Максим Галкин. А затем записал трогательное видео, на котором его любимые дети устроили утреннее представление в замке по случаю своего двойного дня рождения.
Лиза и Гарри одарили родителей собственноручно сделанными открытками, цветами и задули свечи торта. Специально для этого дня они разучили смешное стихотворение о самих себе и представили на суд Аллы и Максима.
Лиза сделала для брата аппликацию дома мечты, где нарисовала счастливую семью в сборе, а Гарри одарил ее роскошным букетом.
Затем Пугачева и Галкин спели песню "Хэппи бездей" и пообещали отвезти именинников в магазин, чтобы купить все, что они захотят.
Одними из первых знаменитое семейство поздравили Яна Рудковская, Денис Клявер, Игорь Николаев, Сати Спивакова, Алика Смехова, Валерия и Юлия Меньшова.
- Желаю сохранить непосредственность, артистизм, внутреннюю свободу, индивидуальность! - пожелала именинникам супруга Олега Газманова Марина. - Ценить ту любовь и заботу, которая исходит от родителей)! Это тот случай, когда смотришь и понимаешь- эти дети счастливы!!! И пусть счастья в жизни будет очень-очень много!