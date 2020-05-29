Пугачева и Галкин отмечают 8-летие детей-двойняшек

"Нашим чудам сегодня 8" - с такой фразой сегодня вышел в эфир телеведущий Максим Галкин. А затем записал трогательное видео, на котором его любимые дети устроили утреннее представление в замке по случаю своего двойного дня рождения.

Лиза и Гарри одарили родителей собственноручно сделанными открытками, цветами и задули свечи торта. Специально для этого дня они разучили смешное стихотворение о самих себе и представили на суд Аллы и Максима.