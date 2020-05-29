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Сегодня, в 13:01

Пугачева и Галкин отмечают 8-летие детей-двойняшек

Лиза и Гарри одарили знаменитых родителей самодельными открытками и цветами

Фото: Instagram/maxgalkinru

"Нашим чудам сегодня 8" - с такой фразой сегодня вышел в эфир телеведущий Максим Галкин. А затем записал трогательное видео, на котором его любимые дети устроили утреннее представление в замке по случаю своего двойного дня рождения.

Лиза и Гарри одарили родителей собственноручно сделанными открытками, цветами и задули свечи торта. Специально для этого дня они разучили смешное стихотворение о самих себе и представили на суд Аллы и Максима.

Фото: Instagram/maxgalkinru

Лиза сделала для брата аппликацию дома мечты, где нарисовала счастливую семью в сборе, а Гарри одарил ее роскошным букетом. 

Затем Пугачева и Галкин спели песню "Хэппи бездей" и пообещали отвезти именинников в магазин, чтобы купить все, что они захотят.

Одними из первых знаменитое семейство поздравили Яна Рудковская, Денис Клявер, Игорь Николаев, Сати Спивакова, Алика Смехова, Валерия и Юлия Меньшова.

  • Желаю сохранить непосредственность, артистизм, внутреннюю свободу, индивидуальность! - пожелала именинникам супруга Олега Газманова Марина. - Ценить ту любовь и заботу, которая исходит от родителей)! Это тот случай, когда смотришь и понимаешь- эти дети счастливы!!! И пусть счастья в жизни будет очень-очень много!
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