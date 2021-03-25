Андрей Туполев: быстрее звука
Каким на самом деле был патриарх отечественного самолетостроения
«Лихой с детства»
- Смелый, отважный, решительный, Туполев был лихой с детства, - рассказал «Собеседнику+» историк авиации, автор биографии Туполева в серии «Жизнь замечательных людей» Николай Бодрихин. - Он же был осужден к высылке еще до революции. Я нашел место, где он жил — усадьба Пустомазово в Тверской губернии, к востоку от Твери километров 100, в лесном краю, где река Некрасовка впадает в Волгу. Его с отцом выслали за распространение листовок. Там сейчас Туполеву поставили небольшой мемориал. И даже остался небольшой пруд, который Туполев копал сам, как он признавался. Они там даже завели гусей и уток.
Летать Туполев начал еще пацаном.
- У них были такие воздушные змеи, которые взлетают вместе с человеком, - продолжает Николай Бодрихин. - Они брали большие крылья и взлетали до 30 метров над землей! Туполев парил на этой высоте. На это, конечно, нужна была отвага — на ветру подниматься в воздух на десятки метров мало кто на это решался!
Сталин сказал «Не трогайте его»
Дорогу в авиацию Туполеву открыл один из основателей советского самолетостроения Николай Жуковский, который вел воздухоплавательный кружок в Императорском московском техническом училище и особенно отличал своего самого способного ученика, который позже и стал его правой рукой.
Туполев был гениальным конструктором, и ему позволяли то, что нельзя было другим. Он не был членом партии, как не были и все его ученики, как их ни уговаривали. Но потом Сталин сказал: «Не трогайте его». Так и осталось - это был уникальный случай в истории, когда творец боевых машин и не был членом партии.
Сталин его ценил. Когда Туполеву приказали скопировать Б-29 — американский четырехмоторный стратегический бомбардировщик, он его скопировал и сделал ТУ-4. Сталин распорядился, чтобы все точно повторили, вплоть до того, что отдельными решениями добивались перехода с дюймовых резьб, как у американцев, на метрические, как у нас.
Туполев еще перед войной боролся, чтобы у нас был металл в авиации, а ему отвечали: да вы что, мы — лесная страна, у нас дерева больше всех, давайте дерево! Туполев первый сделал кольгугалюминий — наш отечественный сплав взамен американской дюрали. Он начал это направление в Кольчугино, внедрял в свои самолеты, но Сталин его не очень слушал. Хотя позже сам сказал Рузвельту: «Дайте мне 30 тысяч тонн алюминия, и я выиграю войну!».
«Самолет в воздухе — вы на свободе»
Главное свое творение Туполев создал в заключение — в знаменитой авиаконструкторской шарашке. В заключение он попал, как многие тогда.
- Его оболгали, что он шпион, - объясняет Бодрихин. - Туполева упрекнули, что его Пе-2 похож на немецкий Ме-110, и что Туполев якобы передал чертежи немцам. Но это глупость несусветная — Ме-110 даже полетел раньше. Да и другой это самолет, просто похож — все созданные в одно время самолеты похожи.
Создание шараг дало свои результаты. Там был и Королев, и Глушко, и еще около 20 конструкторов.
В шарашке и был сделан ТУ-2 — великолепный бомбардировщик. Обещание Берии «Самолет в воздухе — вы на свободе» было выполнено. Туполев избежал расстрела, освободился раньше срока и вытащил с собой еще два десятка авиаконструкторов.
- Если бы ТУ-2 пустили в серию в начале войны, мы бы не имели отставания от немцев, и ход войны был бы другим! - считает Николай Бодрихин. - Но Яковлев со своими «ЯКами» перешел дорогу Туполеву с Ту-2, отобрал у него завод в Омске. В итоге «ЯКов» наколотили 35 тысяч штук, и больше половины были сбиты в воздушных боях. Сталин потом говорил Туполеву: «Вы должны были жаловаться на меня в Политбюро!».
Мог покрыть кого угодно
Туполев был страшный матерщиннки.
- Но если в компании была дама, он сдерживался, а если у него выскакивало по привычке какое словцо, то он потом подходил и извинялся, что для академика и трижды Героя было очень необычно, - уточняет Бодрихин. - А вообще, он мог покрыть кого угодно. У меня был один знакомый, который тоже виртуозно матерился, и Андрей Николаевич его иногда просил продемонстрировать. Друг крыл его отборным матом, а тот восхищался: о, как хорошо!
При этом для своих домашним он был мягким и теплым человеком.
- У него интересная семейная история, - рассказывает автор книги. - Туполев заболел испанкой, которая была пострашнее нынешнего ковида, и уехал из Москвы на юг. А его подруга осталась здесь. Когда он вернулся, у нее уже был ребенок. Туполев ни на что не посмотрел, женился, и они всю жизнь прожили, до конца сохранив дружную семью. Жена ему помогала во внутреннем обустройстве самолетов — она подбирала ковры, кресла - это он только ей поручал. Еще он очень любил кошек, и любил рассказывать, что кошка его будила. У него были кролики и козочка — большой любитель живности был.
Сам испытывал машины
В 30-е, уже будучи генеральным директором, он сам летал на своих «Туполях», на «АНТах» - даже летчики отказывались, говорили, уберите Андрея Николаевича, слишком рискованно. Но его ничто не останавливало. Он был уверен в себе и своих машинах.
- Техника у Туполева всегда была исключительная, - констатирует Николай Бодрихин. - Он всегда шел своим путем — например, он не признавал пилонов, куда подвешиваются двигатели, а у него двигатель входил в корень крыла, как на Ту-104, или располагался под самолетом, как на ТУ-144. Его великолепные машины Ту-22М до сих пор на вооружении, и вся серия, которая от них пошла — Ту-22М1, Ту-22М2, а сейчас уже и Ту-22М3 — стратегический бомбардировщик. Очень показательна история с Ту-95, который был сделан как бомбардировщик, а потом его аналог был произведен для «Арофлота», и стал флагманом. Кстати, у Ту-95 не было ни одной авиакатастрофы. Он был большой, летал и в Нью-Йорк, там все удивлялись. На борт поднимался мировое светило авиации Игорь Сикорский, пожимал плечами - такая исключительная была машина. У нее на каждом двигателе по два винта, и они вращаются в разные стороны — это сложнейшая аэродинамика. Андрей Николаевич взял на себя риск — первый полет они совершили в 1952 году, и до сих пор они актуальны. Сикорский, который ненавидел Советы и все, что с ними связано, признал гениальность Туполева, и они даже обнялись — жаль, этот момент никто не сфотографировал тогда. А Ту-160, который Туполев благословил, уже уходя — это же фантастика наяву: сверхзвуковая машина, которая имеет вес 300 тонн — 5 груженых железнодорожных вагонов!
Туполев работал до самой смерти и ушел тихо. Накануне у него в гостях был его зять, они говорили, строили планы, собирались куда-то поехать, Андрей Николаевич был веселый. А утром его не стало.