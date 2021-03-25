Андрей Туполев: быстрее звука

Сталин сказал «Не трогайте его»

Дорогу в авиацию Туполеву открыл один из основателей советского самолетостроения Николай Жуковский, который вел воздухоплавательный кружок в Императорском московском техническом училище и особенно отличал своего самого способного ученика, который позже и стал его правой рукой.

Туполев был гениальным конструктором, и ему позволяли то, что нельзя было другим. Он не был членом партии, как не были и все его ученики, как их ни уговаривали. Но потом Сталин сказал: «Не трогайте его». Так и осталось - это был уникальный случай в истории, когда творец боевых машин и не был членом партии.

Сталин его ценил. Когда Туполеву приказали скопировать Б-29 — американский четырехмоторный стратегический бомбардировщик, он его скопировал и сделал ТУ-4. Сталин распорядился, чтобы все точно повторили, вплоть до того, что отдельными решениями добивались перехода с дюймовых резьб, как у американцев, на метрические, как у нас.

Туполев еще перед войной боролся, чтобы у нас был металл в авиации, а ему отвечали: да вы что, мы — лесная страна, у нас дерева больше всех, давайте дерево! Туполев первый сделал кольгугалюминий — наш отечественный сплав взамен американской дюрали. Он начал это направление в Кольчугино, внедрял в свои самолеты, но Сталин его не очень слушал. Хотя позже сам сказал Рузвельту: «Дайте мне 30 тысяч тонн алюминия, и я выиграю войну!».