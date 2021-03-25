Утверждены праздничные дни на 2022 год
Правительство опубликовало календарь праздничных дней на 2022 год, которые станут выходными для россиян
Правительство России утвердило список «красных» дней календаря на 2022 год. Всего россияне будут отдыхать 27 дней в году, хотя 12 из них и так выпадают на субботу или воскресенье.
Новогодние праздники в следующем году будут проходить с 1 по 9 января включительно. Далее праздничными днями будут установлены 23 февраля (среда), а также 6, 7 и 8 марта (с воскресенья по вторник).
Майские праздники в 2022 году будут разбиты на два блока: с 30 апреля по 3 мая включительно и с 7 по 10 мая. Среди этих дат две субботы и два воскресения. Работать придется с 4 по 6 мая.
В июне устанавливается ещё три особых даты: с 11 по 13 числа, где 11 и 12 — это суббота и воскресенье, а следующие праздничные дни россиян ждут только в ноябре: с 4 по 6 ноября. Здесь 5 и 6 ноября, опять же, — выходные дни.