Утверждены праздничные дни на 2022 год

Правительство России утвердило список «красных» дней календаря на 2022 год. Всего россияне будут отдыхать 27 дней в году, хотя 12 из них и так выпадают на субботу или воскресенье.

Новогодние праздники в следующем году будут проходить с 1 по 9 января включительно. Далее праздничными днями будут установлены 23 февраля (среда), а также 6, 7 и 8 марта (с воскресенья по вторник).

Майские праздники в 2022 году будут разбиты на два блока: с 30 апреля по 3 мая включительно и с 7 по 10 мая. Среди этих дат две субботы и два воскресения. Работать придется с 4 по 6 мая.

В июне устанавливается ещё три особых даты: с 11 по 13 числа, где 11 и 12 — это суббота и воскресенье, а следующие праздничные дни россиян ждут только в ноябре: с 4 по 6 ноября. Здесь 5 и 6 ноября, опять же, — выходные дни.