"Набиуллина, инфляция не 7%, а 27 минимум!" В сети возмущены цифрами, которые выдала глава Центробанка

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России в сентябре будет около семи процентов, и регулятор надеется, что выше этой отметки она не поднимется.

«Я бы не стала гадать. Где-то в районе 7%, наверное, инфляция будет в сентябре. Будем надеяться, что это действительно пиковые значения», - сказала она.

По официальной информации, по итогам августа годовая инфляция в стране составила 6,68 процента, на 13 сентября - 6,84.

По словам главы Банка России, сентябрьское ускорение роста цен связано с эффектом базы, так как в том же периоде в прошлому году было небольшое снижение. Набиуллина к концу этого года ожидает позитивного эффекта от ужесточения денежно-кредитной политики, которое начали еще весной.

Но соцсети буквально взбесились от таких низких цифр, представляемых Центробанком, потому что цены на все, а особенно на продукты питания растут куда быстрее 7 %.

«Это напоминает окончание анекдота про урок математики в грузинской школе. «Ну, ты, Георгий, мой лучший ученик, скажи нам, наконец, сколько же будет дважды два?» - говорит учительница. Георгий отвечает: «Сэмь!» Учитель: «Правильно, Георгий, где-то так - сэмь-восэмь!» Как может быть инфляция «где-то так 6,68-7 %», если россияне воочию видят, как цены на всё растут, как на дрожжах, некоторые кратно? Металл в три раза, пиломатериал в два с лишним раза, цветной металл, стройматериалы, квартиры, топливо и не только бензин, дизтопрливо, но и газ на АГЗС, продукты питания и прочее. Картошка на рынке 30-35 рублей, против 12-16 рублей в прошлом сентябре, даже арбузы с дынями резко подорожали. Набиуллина, ты что, «Георгий» из грузинской школы?» - в бешенстве читатель.

«Цены на продукты выросли вдвое. Медикаменты подорожали. Плата за ЖКХ выросла на четверть. Набиуллина, не 7%, а 27 %, как минимум!» - вторит ему следующий россиянин.

«Цены взлетели с начала года процентов так на 30, а у них 7% по году... Врать когда перестанете?» - требует пенсионер.

«Мы успели купить картофель по 25-30 рублей, а сейчас уже 40-50 рублей. Не уродился в этом году картофан. Дорогой. Для себя только немного накопали...» - иронизирует дачник.

«Она про США сказала, а вы чего подумали? Про РФ что ли?!» - звучит еще одна ироничная фраза.

«Она почти правильно сказала, только зря добавила слово «годовая». В сентябре - вот это точно», - шутит москвич.

«Вот как… Нет, не так. КАК они умудряются насчитать инфляцию в 7 %, когда цена на автомобили, квартиры выросли на 15-20 %, на продукты на 30-70 %, а на стройматериалы вообще на 70-200 %? КАК???» - буквально кричит уралец.