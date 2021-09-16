Оскандалившаяся мать в Красноярске удалила аккаунты с контентом от 13-летней дочери

Жительница Красноярска Инна Ряжкина удалила аккаунты с фотографиями 13-летней дочери, которые ранее вызвали ряд вопросов у общественников, пишет «Сноб». Еще в августе на ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, а также свою проверку проводила уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

Инна Ряжкина начала вести аккаунты дочери еще, когда той было 9 лет и она победила в одном из детских конкурсов красоты. В интервью «Холоду» Ряжкина утверждала, что не видит в публикуемых фотографиях ничего сексуализированного.

Мать признает, что продавала фотографии дочери по цене от 800 до 8000 рублей. По ее заверению, такая высокая цена «отгораживает от педофилов». При этом реальных покупателей она считает «искренними фанатами».

Для продажи фото и видеоматериалов Ряжкина завела ИП. В том числе она зарегистрировала авторские права на 750 фото в спецбюро США, где неизвестный начал продавать ее фотоматериалы дешевле.