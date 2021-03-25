Каждая сотая средняя российская семья готова жить на 20-30 тысяч рублей в месяц

Социологи выяснили, сколько денег нужно среднестатистической российской семье из трех человек для «нормальной жизни».

Согласно результатам исследования центра «Ромир», запросы россиян за последние два года заметно выросли: увеличился процент тех, кто нацелен на семейный доход, превышающий 120 тысяч рублей в месяц, – доля таких граждан выросла с 11% в 2019 году до 25% в 2021-м. Эксперты подчеркивают, что это самое высокое значение за всю историю наблюдений.

Около четверти (23%) респондентов готовы довольствоваться ежемесячным доходом в 90-120 тысяч, а 28% считают адекватной сумму в 60-90 тысяч (в 2019-м этот показатель составлял 30%). Еще 17% (против 25% два года назад) называют сумму в 45-60 тысяч рублей, 6% (против 10% в 2019-м) считают, что для «нормальной жизни» семье из трех человек достаточно 30-45 тысяч рублей в месяц. Один процент россиян готов довольствоваться доходом от 20 до 30 тысяч.

Вариант до 20 тысяч практически никто не назвал, хотя десять лет назад такую сумму рассматривали 6% россиян, отмечают исследователи.