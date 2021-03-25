Каждая сотая средняя российская семья готова жить на 20-30 тысяч рублей в месяц
По данным экспертов, в среднем семьи из трех человек в России рассчитывают на ежемесячный доход в размере около 93 тысяч
Социологи выяснили, сколько денег нужно среднестатистической российской семье из трех человек для «нормальной жизни».
Согласно результатам исследования центра «Ромир», запросы россиян за последние два года заметно выросли: увеличился процент тех, кто нацелен на семейный доход, превышающий 120 тысяч рублей в месяц, – доля таких граждан выросла с 11% в 2019 году до 25% в 2021-м. Эксперты подчеркивают, что это самое высокое значение за всю историю наблюдений.
Около четверти (23%) респондентов готовы довольствоваться ежемесячным доходом в 90-120 тысяч, а 28% считают адекватной сумму в 60-90 тысяч (в 2019-м этот показатель составлял 30%). Еще 17% (против 25% два года назад) называют сумму в 45-60 тысяч рублей, 6% (против 10% в 2019-м) считают, что для «нормальной жизни» семье из трех человек достаточно 30-45 тысяч рублей в месяц. Один процент россиян готов довольствоваться доходом от 20 до 30 тысяч.
Вариант до 20 тысяч практически никто не назвал, хотя десять лет назад такую сумму рассматривали 6% россиян, отмечают исследователи.
Таким образом, в среднем российская семья из трех человек претендует на доход в 93 200 рублей в месяц. За два года показатель вырос на 15 200 рублей, или на 19,5%, а за год – на 7 500 рублей (8,7%).