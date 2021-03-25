Без шанса на оправдание

0% – таковы шансы, что обвиняемого оправдают по одной из самых спорных статей Уголовного кодекса России. Дела по ней рассматриваются в закрытом режиме, тексты приговоров практически никогда не публикуются. Против этой практики выступают авторитетные всемирные организации, свои поправки предлагало даже российское правительство. Но пока дело стоит на месте, а подсудимых отправляют в колонии. Где они не смогут получить надлежащего лечения. Речь идет о ст. 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией).

Согласно данным судебного департамента, за преступления, связанные с передачей ВИЧ-инфекции, практически невозможно добиться оправдательного приговора. За последние 5 лет российские суды освободили всего одного обвиняемого по ст. 122 УК РФ. А с 2018-го по 2020-ый статистика совсем удручающая – все фигуранты подобных дел слышали лишь обвинительные вердикты. Даже по делам о госизмене и шпионаже суды оправдывают чаще, следует из документов Верховного суда (за 3 года суды освободили целых 5 обвиняемых в преступлениях против безопасности государства).

Слова и дело

Зимой 2011-го житель Самары Евгений Ковалев (здесь и далее имена изменены – ред.) оказался в наркологическом диспансере. Молодой человек незадолго до этого пристрастился к запрещенным веществам, но решил избавиться от пагубной зависимости и встал на динамический учет. В процессе у Евгения стали брать различные анализы, в том числе и на ВИЧ. Один из них показал: в организме Ковалева есть антитела к инфекции (они присутствуют на любой стадии заболевания, в т.ч. и на бессимптомной). Никаких симптомов ВИЧ у пациента не было, но по результатам анализа ему поставили диагноз – ВИЧ (Z-21).

В то время Ковалев встречался с девушкой и периодически вступал с ней в интимные отношения. Как впоследствии будет доказывать молодой человек суду, врачи не рассказали ему о положительном диагнозе. Он узнал об этом только во время совместного с подругой визита в социальный центр, где они сдали анализы. И хотя результаты анализа девушки были отрицательными, после неприятного известия пара рассталась, сохранив дружеские отношения. Впрочем, через несколько месяцев девушке стало плохо, она пришла в поликлинику, где врач ей выписал ряд направлений. Так она узнала, что тоже заражена.

Потерпевшая обратилась в полицию и Ковалева задержали. Ему предъявили обвинение в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией (ч.2 ст.122 УК). В ходе слушаний Евгений выдвинул версию, что его бывшая девушка могла быть заражена другим человеком, поскольку они всегда предохранялись во время секса. Но суд встал на сторону потерпевшей, которая утверждала, что больше ни с кем не спала. Других доказательств в приговоре не приводится.

В августе 2011-года Куйбышевский районный суд Самары приговорил Ковалева к реальному сроку (в тексте приговора он не указан) в колонии. Несмотря на наличие жены и несовершеннолетнего ребенка, а также тяжелого заболевания, молодого человека взяли под стражу прямо в зале суда. Кроме того, с него взыскали моральный ущерб.