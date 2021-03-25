В тюрьму за вирус: В России за три года нет ни одного оправдательного приговора по статье о заражении ВИЧ
Против этой нормы в УК РФ выступают и правозащитники, и ВОЗ, и ООН.
Без шанса на оправдание
0% – таковы шансы, что обвиняемого оправдают по одной из самых спорных статей Уголовного кодекса России. Дела по ней рассматриваются в закрытом режиме, тексты приговоров практически никогда не публикуются. Против этой практики выступают авторитетные всемирные организации, свои поправки предлагало даже российское правительство. Но пока дело стоит на месте, а подсудимых отправляют в колонии. Где они не смогут получить надлежащего лечения. Речь идет о ст. 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией).
Согласно данным судебного департамента, за преступления, связанные с передачей ВИЧ-инфекции, практически невозможно добиться оправдательного приговора. За последние 5 лет российские суды освободили всего одного обвиняемого по ст. 122 УК РФ. А с 2018-го по 2020-ый статистика совсем удручающая – все фигуранты подобных дел слышали лишь обвинительные вердикты. Даже по делам о госизмене и шпионаже суды оправдывают чаще, следует из документов Верховного суда (за 3 года суды освободили целых 5 обвиняемых в преступлениях против безопасности государства).
Слова и дело
Зимой 2011-го житель Самары Евгений Ковалев (здесь и далее имена изменены – ред.) оказался в наркологическом диспансере. Молодой человек незадолго до этого пристрастился к запрещенным веществам, но решил избавиться от пагубной зависимости и встал на динамический учет. В процессе у Евгения стали брать различные анализы, в том числе и на ВИЧ. Один из них показал: в организме Ковалева есть антитела к инфекции (они присутствуют на любой стадии заболевания, в т.ч. и на бессимптомной). Никаких симптомов ВИЧ у пациента не было, но по результатам анализа ему поставили диагноз – ВИЧ (Z-21).
В то время Ковалев встречался с девушкой и периодически вступал с ней в интимные отношения. Как впоследствии будет доказывать молодой человек суду, врачи не рассказали ему о положительном диагнозе. Он узнал об этом только во время совместного с подругой визита в социальный центр, где они сдали анализы. И хотя результаты анализа девушки были отрицательными, после неприятного известия пара рассталась, сохранив дружеские отношения. Впрочем, через несколько месяцев девушке стало плохо, она пришла в поликлинику, где врач ей выписал ряд направлений. Так она узнала, что тоже заражена.
Потерпевшая обратилась в полицию и Ковалева задержали. Ему предъявили обвинение в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией (ч.2 ст.122 УК). В ходе слушаний Евгений выдвинул версию, что его бывшая девушка могла быть заражена другим человеком, поскольку они всегда предохранялись во время секса. Но суд встал на сторону потерпевшей, которая утверждала, что больше ни с кем не спала. Других доказательств в приговоре не приводится.
В августе 2011-года Куйбышевский районный суд Самары приговорил Ковалева к реальному сроку (в тексте приговора он не указан) в колонии. Несмотря на наличие жены и несовершеннолетнего ребенка, а также тяжелого заболевания, молодого человека взяли под стражу прямо в зале суда. Кроме того, с него взыскали моральный ущерб.
Срок за графин
В сентябре 2017-го жительница Феодосии (Крым) сообщила в полицию о пропаже мобильного телефона. Подозрение пало на ее знакомого Олега Осипова. Его вызвали в отдел полиции. В ходе допроса между ним и опером по фамилии Чудак произошел конфликт. После словесной перебранки Олег внезапно схватил со стола полицейского графин, разбил его о сейф и осколками начал резать себе руки (до того Осипов не был замечен ни в каких правонарушениях: судимостей не имел, на учете в нарко- и психдиспансере не состоял). Чудак попытался отнять стекло, но во время потасовки получил удар в бедро.
Через несколько минут Осипова удалось скрутить и отвести в камеру. Чудак зализывал рану, уборщица отмывала кровь с пола. Доказательств того, что именно Олег украл тот злосчастный смартфон, так и на нашли.
Но его обвинили в других преступлениях. В нападении на полицейского при исполнении (ч.2 ст.318 УК). И в заведомом поставлении другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (ч.1 ст.122 УК). Выяснилось, что в декабре 2012-го Осипов узнал о своем заболевании и в диспансере у него взяли расписку о том, что он предупрежден о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических норм для избежания заражения других людей. Этого факта СК посчитал достаточным для обвинения.
На суде Олег признал свою вину и раскаялся в содеянном. Но суд решил, что его исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества и приговорил мужчину к 2 годам 2 месяцам колонии общего режима.
Адвокат Осипова по назначению Оксана Пасиченко сказала «Собеседнику», что не знает о судьбе своего бывшего подзащитного, но он, "скорее всего, уже на свободе".
Кстати, иногда за умышленное заражение ВИЧ судят и самих стражей порядка. В 2015-м в Калининграде задержали полицейского, который заразил девятерых женщин.
Несмотря на печальный опыт Осипова, зачастую обвиняемые по 122 ст. УК, которые идут на признание вины, все же избегают реальных сроков. Так случилось, например, с жителем Удмуртии Алексеем Ложкиным, который еще в 2008-м заразил ВИЧ свою девушку. Он раскаялся в суде и получил 1 год условно.
Боязнь признаться
Первый случай заболевания ВИЧ в СССР был зарегистрирован в 1987-м. Законодатели практически сразу криминализировали его умышленную передачу – так в УК РСФСР появилась ст. 115.2, позже превратившаяся в 122 ст. УК РФ.
В российском законодательстве до сих пор нет четкого описания обстоятельств, при которых наступает уголовная ответственность для ВИЧ-положительных.
Законодательство ставит ВИЧ-положительного человека ниже остальных граждан, считает равный консультант ассоциации «Е.В.А» Мария Годлевская (сама она узнала о том, что заражена, в 1999-м).
– Поэтому многие ВИЧ-положительные боятся рассказать окружению о своем статусе, – уверяет Годлевская. – Ст. 122 УК загоняет человека в угол, криминализируя любого, у которого есть ВИЧ-инфекция. Вся ответственность за здоровье ложится исключительно на него. А ведь есть случаи, когда ВИЧ-положительных просто начинают шантажировать их бывшие партнеры. И хотя известно, что находящийся на антиретровирусных препаратах не способен заразить другого, судебная практика данный момент попросту не учитывает.
ВОЗ и ООН давно требуют декриминализации заражения ВИЧ-инфекцией. И в ряде стран ситуация, хотя медленно, но начинает меняться. Так, в этом году штат Иллинойс (США) отменил уголовную ответственность за передачу ВИЧ. Аналогичное предложение еще в 2017-м выдвигало и правительстве России, но оно так и не было одобрено.
«Заразная» статья
Ст. 122 УК РФ карает как за само заражение ВИЧ-инфекцией, так и за «заведомое поставление другого лица в опасность заражения». Может наказываться лишением свободы на срок до одного года. Если обвиняемый знал о наличии у него заболевания, его могут отправить в колонию на 5 лет. Если потерпевшим является несовершеннолетний, либо два и более лица, виновнику грозит до 8 лет лишения свободы.
В статистике ВС дела по 122 ст. объединены с делами по ст. 121 (заражение венерическим заболеванием), поэтому нельзя сделать точный вывод о том, какие наказания избирают суды. Известно, что в 2020-м число реальных и условных сроков было примерно одинаковым – 28 человек отправились в колонию, 29 остались на свободе. 10 получили ограничение свободы (не смогут выезжать за границу), один – обязательные работы.
Правозащитники же считают, что такие меры не работают, хотя применяются во многих странах мира. В том числе и тех, кого принято считать развитыми.
Мифы
В обществе до сих пор есть много мифов вокруг ВИЧ и его терминальной стадии – СПИД. Один из главных – в якобы высокой смертности от этого заболевания.
На деле ВИЧ-положительные люди живут столько же, сколько в среднем обычный человек. При условии приема антиретровирусных препаратов. В этом случае человек не является заразным. Однако российский УК не делает разницы между теми, кто принимает препараты, и теми, кто отказался от лечения.
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