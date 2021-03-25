Никита Хрущев в домашнем интерьере

«Предала» трижды

– Известно, что после гибели Леонида Никитича его жена была арестована. Хрущев не пытался ее спасти?

– Насколько я знаю, нет. Во-первых, дед не занимал в годы войны столь же высокое положение, как, скажем, глава МИД Вячеслав Молотов, командующий кавалерией Красной Армии маршал Семен Буденный или первый зампред Совнаркома СССР, глава ТЭКа и тяжелой промышленности страны Лазарь Каганович. А ведь у них у всех члены семьи были либо заложниками Сталина, либо уже находились в ГУЛАГе.

Но Никита Сергеевич, даже если бы и мог, думаю, не стал бы особенно заступаться за Любовь Илларионовну Сизых. Впрочем, не исключено, что все-таки он что-то и сделал, чтобы смягчить наказание. У нее было обвинение по статье 58-1б: «контрреволюционная деятельность за подозрение в шпионаже», причем «б» предполагало расстрел. А ее отправили в лагерь...

– Почему не стал бы особенно заступаться?

– История этой женщины – очень трагическая. Я подробно описала ее в книге. Кстати, она сравнительно недавно (в 2013-м) умерла, в возрасте 102 лет.

Ее посадили за преступление, которое по законам того времени считалось очень серьезным: у нее был роман с иностранцем. Это был француз, дипломатический атташе. Представляете? Война, ее муж на фронте, а она с французом в Куйбышеве на глазах всех ходит в театр и на пляж. В общем, госбезопасности даже придумывать ничего не надо было.

И для Хрущева это тоже было настоящим преступлением: потому что Люба предала не только страну, но и его сына, который воюет, и оставила дочь. Трижды предала, получается.