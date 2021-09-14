Американка погасила долг семейной пары копателей могил из российского села

Журналистка Евгения Волункова сообщила, что жительница штата Нью-Мексико по имени Одри оплатила долг героев ее материала из села Ведлозеро в республике Карелия. Об этом пишет портал «Такие дела».

Евгения Волункова в апреле выпустила спецрепортаж из-за прилавка сельского магазина «Хали-Гали» в селе Ведлозеро. Вместе с продавщицей и хозяйкой магазина она изучала повседневность сельского быта и взаимовыручки. Особое внимание журналистка обратила на тетрадь с записями долгов, которые местные жители вернут в магазин, когда появится возможность.

Через эту долговую книгу журналистка описывает судьбу сельчан и их житейские проблемы. В том числе в спецрепортаже появилась супружеская пара Кристины и Ивана.

Ранее в местном сельмаге они брали бутылку портвейна и еду в долг, но после всегда отдавали деньги. Но год назад они набрали продуктов на 4,2 тысячи рублей и в магазине более не появлялись.

Иван работал в совхозе, но ему перестали платить. Сейчас они с Кристиной работают копателями могил и помогают пожилым людям с домашними делами.

Одри прочитала репортаж Евгении Волунковой и восхитилась щедростью хозяйки магазина, которая дает продукты в долг, зная, что деньги могут не вернуть. А Кристина и Иван впечатлили американку тем, что находят способы заработка даже в таких сложных обстоятельствах.

Продавщица получила деньги и пообещала, что всенепременно передаст Ивану и Кристине, что их долг оплатила жительница США.