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Вчера, в 21:16

"Шо? Опять в бункер?!" В сети отреагировали на заявление президента о самоизоляции

Никто не может понять, как в окружении Путина мог оказаться заражённый человек

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что двусторонние встречи Владимира Путина, которые должны были состояться на этой неделе в Душанбе, отложены до следующего подходящего случая.

На текущей неделе в Душанбе пройдут сессия Совета коллективной безопасности Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и совместное заседание глав государств-членов ОДКБ и ШОС. Президент России примет участие в этих мероприятиях в режиме видеоконференции.

Как сообщила пресс-служба Кремля, во вторник в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер рассказал, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.

«Путин сообщил Рахмону, что, к сожалению, ввиду того, что в окружении главы государства были выявлены случаи заболевания коронавирусом, фактически президент сейчас является контактным, поэтому он должен занимать ответственную позицию, не подвергать опасности здоровье своих коллег - участников саммитов, которые предстоят в Душанбе завтра и послезавтра, - сказал Песков. – А вот двусторонние встречи не будут проводить по конференц-связи, они отложены до следующей оказии».

В соцсетях эта новость комментировалась довольно активно, в основном все не понимали, как в окружении Путина мог оказаться зараженный человек. Но так как ни одна вакцина не всесильна – тут все на поверхности. Поэтому предложим вашему вниманию самые необычные комментарии.

«Про Ельцина говорили: «Работает с документами». Про Путина: «Ушёл на самоизоляцию», - вспомнил первого президента страны пенсионер.

«Это показательная акция, типа мы всё еще продолжаем соблюдать все обряды этой странной болезни. Весь вопрос – к чему бы это?» - не понимает москвич.

«Шо? Опять в бункер?!» - вспомнил советский мультфильм следующий комментатор.

«Мы победили коронавирус», - сказал Путин и самоизолировался в бункере», - пошутил сатирик из Сибири.
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