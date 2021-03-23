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"Счетоводы! Дали бы хотя бы протоколы-то!" Президент России увидел грубые нарушения

Художественная гимнастика Владимира Путина: немного о нечестном судействе, которое его не волнует

Фото: Global Look Press

«Обычно счёт идёт 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут шесть минут высчитывали. Счетоводы! Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают!» – так на предвыборной неделе Владимир Путин высказался о… судействе в художественной гимнастике. И подарил Дине Авериной, которая, по мнению арбитров, проиграла израильтянке на Олимпиаде, такой же BMW X5, как и золотым медалистам.

А через несколько дней в России будут подведены итоги парламентских выборов. Что Владимир Путин подарит кандидатам, которых на них бесцеремонно засудят (а в основном уже засудили)? Ничего. Потому что это его подчинённый Сергей Кириенко, ответственный за внутреннюю политику, получающий зарплату из наших налогов, контролирует схемы «судейства». И они работают. У Владимира Владимировича есть вопросы к судьям, возвысившим израильтянку и опустившим россиянку на Олимпийских Играх, но нет вопросов к своим подчинённым, которые всеми способами обеспечивают ему комфортное пребывание у власти.

Сильных кандидатов от «неправильных» партий, которые могут помешать, снимают под самыми разными предлогами. Как и в художественной гимнастике, это делают уполномоченные судьи. Вот, скажем, кандидат по фамилии Моргачев использовал в агитматериалах… стихотворение и кроссворд. Вместо соответствующих санкций по линии авторского права Моргачева сняли с выборов. Однако когда в Ульяновске попытались в том же стиле придраться к единороссу (мол, на плакатах QR-ссылка на его инстаграм-аккаунт, который не соответствует требованиям законодательства, а также он использует эмблему партии без её письменного согласия), суд отказал. Причём по формальным причинам: сказали, что представитель партии «Яблоко» является ненадлежащим истцом, поскольку не выдвигается по данному округу. А представительница партии «Новые люди» в этом округе совершенно случайно по необъяснимым причинам иск вдруг отозвала.

Независимый кандидат Роман Юнеман, очаровавший во время предыдущей избирательной кампании (в Мосгордуму) южные районы Москвы и имевший хорошие шансы из-за своей гиперактивности, снят из-за «плохих» подписей. Сам кандидат утверждает, что избирком намеренно подавал в МВД неправильные данные. Роман тоже бегал и кричал: «Покажите протокол!» А ещё: «Посмотрите на живых людей, подписи которых вы забраковали!» И — надо же — как и Владимира Путина в художественной гимнастике, его никто не хотел слушать. Зато теперь в Чертаново, Бутово и Ясенево торжественно изберут ставленника Владимира Владимировича.

О популярных оппозиционерах — Гудков, Грудинин, Шлосберг — написано за последнее время немало. Одному уголовным делом пригрозили, и он покинул страну, у другого нашли какие-то иностранные активы, которые ранее, когда они действительно были ещё не проданы, не мешали ему баллотироваться в президенты… Борису Вишневскому вот позволили выдвинуться в городское заксобрание Питера, и в какую клоунаду под названием «Двое из ларца» это превратилось, все знают.

Никаких сомнений: готовятся к разным технологиям и в избиркомах. Много шума наделала история с избиркомом в городе Королёве Московской области, где ответственная женщина рассказывала, как и когда нужно подменять книги со списками избирателей. И если увеличение принятия судейского решения в спорте с двух минут до шести Путина очень разозлило, то увеличение количество дней голосования с одного до трех, исключающее непрерывное наблюдение на участках, – ничуть.

Про снятие «единороссов» не слышно как-то совсем. Верховный суд не стал даже рассматривать иск КПРФ с требованием снять «Единую Россию» за подкуп избирателей (когда Путин стал раздавать деньги пенсионерам и прочим гражданам).

Такая вот художественная гимнастика.

Остаётся только ухмыляться, вспоминая, например, песенку Владимира Семёновича Высоцкого про гимнастику: «Прочь влияния извне. Привыкайте к новизне… Выполняйте правильно дви-же-ни-я».

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