Около четверти желающих получать допобразование в России предпочитают онлайн-формат

Как выяснили специалисты, большинство (46%) жителей России постоянно стремятся получать новые знания.

«По данным опроса, 41% опрошенных россиян уже прошли хотя бы один обучающий курс. 26% пользовались образовательными услугами несколько раз, 5% планируют это сделать. Остальные не занимались самостоятельной учёбой», – говорится в сообщении медиахолдинга Rambler&Сo.

Выяснилось, что каждый четвертый занимается саморазвитием по профессиональной необходимости, а 15% хотели бы учиться новому, но не успевают. Еще 14% уверены, что им хватает имеющихся знаний.

Более трети (35%) респондентов предпочитают в качестве источников знаний традиционные и онлайн-книги, 23% смотрят видеоуроки. 18% записываются на онлайн-курсы, а каждый десятый выбирает для обучения офлайн-формат. Уточняется, что 9% опрошенных посещают семинары и конференции, а 5% слушают образовательные подкасты.

Чуть более четверти (27%) участников опроса заявили, что готовы проходить обучение только онлайн, 19% предпочитают исключительно офлайн. Больше половины (54%) отметили, что им подошел бы вариант, сочетающий оба формата.

Платить за дополнительное образование готовы 41% респондентов, в то время как 31% находят нужную информацию бесплатно, а 7% считают, что получить новые знания можно только за деньги. Убеждены в том, что обучение специалиста должен финансировать работодатель, 21% опрошенных.

Самыми популярными оказались курсы, рассчитанные на несколько месяцев, – их хотели бы пройти 39% опрошенных. Еще 22% выбрали тренинг из нескольких уроков, и лишь 16% готовы получать полноценное дополнительное образование в течение одного-двух лет.