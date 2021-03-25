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Как не заразиться от чумного суслика

Роспотребнадзор предупредил о нашествии на Россию из Монголии со стороны Бурятии чумных сусликов. Как не подхватить чуму от зараженного суслика?

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Фото: @Pixabay

Комментирует Михаил ВЕРЕВКИН, зоолог, научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН:

– Человек может заразиться от зараженного грызуна через кровь. Это может произойти, если его укусила блоха или если при вскрытии тушки суслика кровь попала в ранку на коже. Поэтому нужно не только не контактировать с сусликами, но и не допустить укуса блох, а они могут быть не только на суслике. Нахождение в месте, где есть чума, потенциально опасно.

Наибольший риск заражения – у жителей Тувы и Бурятии, у охотников и чабанов – тех, кто живет или проводит много времени на природе. Заразиться чумой можно не только от суслика, но и от крупных животных, например от сайгака. В городах есть риск заразиться от чумного суслика, которого завезли в качестве домашнего. Но завоз грызунов из Азии, по крайней мере раньше, строго контролировался, это было запрещено. 


Рубрика: Общество

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