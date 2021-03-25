Глава Сергиево-Посадского городского округа призвал жителей Бужениново не чинить самосуд

Накануне поздно вечером жители устроили народный сход у здания общежития, где жили мигранты, и чиновники отреагировали. С сегодняшнего дня общежитие закрыто.

Корреспондент Sobesednik.ru присутствовала на встрече, которая проходила в здании сельской школы. Перед жителями выступили глава городского округа Михаил Токарев, начальник местной полиции и директор предприятия «Экоокна». Глава округа призвал жителей не чинить самосуд и подчеркнул, что обвиняемые в убийстве и изнасиловании гастарбайтеры на предприятии «Экоокна» не работали, они строили дом в соседнем СНТ, однако несмотря на этот факт, общежитие по требованию жителей будет закрыто.

Жители выразили сомнение, что это гарантирует безопасность: мигранты все равно будут приезжать в село на работу, пользоваться общественным транспортом. Кроме этого, на встрече были подняты и другие вопросы, которые волнуют жителей: отсутствие на селе медицины, нормальных дорог, участкового и т. д.

– Это фарс, это все делается перед выборами, - заявил нам местный житель Александр. - Я живу здесь 10 лет и первый раз вижу, чтобы в Бужениново скосили траву.

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