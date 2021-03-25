Эксперт объяснил, можно ли встать на биржу труда без прописки

Читатель "Собеседника" из Красноярского края, проживающий в Московской области интересуется: может ли он встать на биржу труда не адресу постоянной регистрации, в настоящему месту жительства в Одинцово.

На вопрос, можно ли, не имея постоянной прописки по данному месту жительства, встать на учет в центр занятости населения и получать пособие, отвечает Валентина МИТРОФАНОВА, директор Института профессионального кадровика, консультант в области трудового законодательства и кадрового делопроизводства:

– По закону «О занятости населения в РФ» есть два статуса – «безработный» и «гражданин, зарегистрированный органом занятости в целях поиска подходящей работы». Путать между собой эти статусы нельзя. Сначала человек приходит в органы занятости и регистрируется в статусе ищущего подходящую работу. Порядок регистрации таких лиц установлен постановлением правительства №891. Согласно ему, регистрации подлежат граждане вне зависимости от их места жительства или пребывания на территории РФ. Смысл в том, что, есть у человека постоянная прописка или нет, органы занятости обязаны зарегистрировать его как лицо, ищущее работу. Этот статус дает ему право на получение информации о вакансиях, переобучение, но не дает права получать пособие по безработице.

Дальше органы занятости принимают решение о переводе человека в статус безработного, которому начисляется пособие. В законе «О занятости населения в РФ» сказано, что решение принимается органами службы занятости по месту жительства гражданина, то есть используется формулировка, связанная с постоянной пропиской. Если постоянной регистрации, например, в Одинцово нет, то в местных органах занятости человек не будет зарегистрирован в статусе безработного и не получит пособие.

Летом по этому поводу в Петербурге был скандал. Во время пандемии люди, потерявшие работу, дистанционно регистрировались на портале «Работа в России» для получения статуса безработного и в поле «адрес» указывали не место постоянного проживания по прописке, а адрес временного жительства. Им были выплачены пособия, но после проверки органы занятости потребовали вернуть деньги, полученные незаконно.