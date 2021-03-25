Арестантам разрешат звонить детям до 14 лет. Но с согласия следователя

Минюст России опубликовал приказ, который позволит помещенным в следственный изолятор гражданам звонить своим малолетним детям. Документ распространен через официальный портал правовой информации.

Для женщин и для мужчин, содержащихся в СИЗО, условия звонка будут разные. В обоих случаях ребенок должен быть моложе 14 лет, однако в случае с мужчинами возникает дополнительное требование: он должен быть единственным родителем ребенка. Для помещенных в СИЗО женщин этого требования не предусмотрено.

Звонок будет разрешен в течение первых 24 часов после помещения под арест по письменному разрешению следствия или судьи.