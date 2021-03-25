В Москве число заболевших COVID-19 за сутки вновь превысило две тысячи

В Москве за последние 24 часа выявлено 2 022 новых случая заражения коронавирусом, последний раз больше двух тысяч заболевших фиксировалось почти месяц назад. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в столице были госпитализированы 479 человек, скончался 41 пациент. В тяжелом состоянии находятся 235, выздоровели после лечения ещё 1 259 пациентов.

При этом вчера в Санкт-Петербурге сообщалось о 1597 новых заболевших коронавирусом за сутки, а сегодня этот показатель понизился до 805 человек.

Высокий прирост заболевших наблюдается в Московской области (758 человек), в Свердловской области (511) и в Ростовской области (470).

Всего в России за 12 сентября выявлено 18 178 новых заболевших. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Погибло от вируса 719 человек, полностью выздоровели 12 469 пациентов.

За все время пандемии в России выявлено 7 158 248 случаев заболевания, умерло 193 468 пациентов с коронавирусом, выздоровели 6 402 126 человек.