Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:43

В Москве число заболевших COVID-19 за сутки вновь превысило две тысячи

Последний раз больше двух тысяч заболевших в столице было выявлено 19 августа

Фото: Дмитрий Мальтера

В Москве за последние 24 часа выявлено 2 022 новых случая заражения коронавирусом, последний раз больше двух тысяч заболевших фиксировалось почти месяц назад. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. 

За сутки в столице были госпитализированы 479 человек, скончался 41 пациент. В тяжелом состоянии находятся 235, выздоровели после лечения ещё 1 259 пациентов. 

При этом вчера в Санкт-Петербурге сообщалось о 1597 новых заболевших коронавирусом за сутки, а сегодня этот показатель понизился до 805 человек. 

Высокий прирост заболевших наблюдается в Московской области (758 человек), в Свердловской области (511) и в Ростовской области (470). 

Всего в России за 12 сентября выявлено 18 178 новых заболевших. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Погибло от вируса 719 человек, полностью выздоровели 12 469 пациентов. 

За все время пандемии в России выявлено 7 158 248 случаев заболевания, умерло 193 468 пациентов с коронавирусом, выздоровели 6 402 126 человек.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Сергей Никитин: «Если наша власть лжет, то я против нее»

Расследование 2 дня назад

Кто убил отца Александра Меня?

Расследование 3 дня назад

Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

Расследование 3 дня назад

Друзья Владимира Соловьева в разгар пандемии позаимствовали реанимобиль для сюжета о Навальном

Расследование 3 дня назад

"О том как погиб Зиничев, мы никогда не узнаем". Эксперты и инсайдеры сомневаются в официальной версии трагедии

Общество 3 дня назад

31 год назад было совершено одно из самых громких преступлений начала 90-х. Убийство священника Александра Меня

Общество 16 минут назад

Путин ввел в России новую награду к 1 мая: знак "За успехи в труде"

Общество 51 минуту назад

Экономист оценил идею выдачи материнского капитала отцам детей от суррогатных матерей

Политика 1 час назад

В полку Бирисов Вишневских прибыло. Теперь депутата пытаются оболгать в соцсетях

Общество 1 час назад

Большая бульба номер 4: в соцсетях высмеяли открытие статуи картошки в Беларуси

Общество 2 часа назад

Уже девять линий метро Москвы подключили к системе оплаты проезда по лицу

Происшествия 2 часа назад

Репера Андрея "Бледного" подстрелили в центре Москвы

Общество 3 часа назад

Московские власти исключили всеобщее внедрение системы распознавания лиц в школах

Общество 4 часа назад

Финансист рассказал, когда нужно платить налог с продажи продуктов со своего огорода

Общество 4 часа назад

Как прошло 11 сентября 2021 года в Нью-Йорке

Общество 4 часа назад

Главное к 13 сентября: РПЦ против Дзержинского, учителям пересчитают зарплаты, в ФРГ лидирует Шольц

Происшествия 5 часов назад

Четыре человека погибли в результате жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области

Общество 5 часов назад

Заместитель Собянина: Москве нужны ещё 200 тысяч мигрантов

Общество 5 часов назад

В Москве сегодня около плюс 23, завтра похолодает на 10 градусов

Политика 15 часов назад

Субботник в память о Юрии Лужкове

Общество 16 часов назад

Фекалии в подъезде, тухлые продукты, строительный мусор. Причину отравления на Совхозной не столько ищут, сколько выбирают

Общество 17 часов назад

Бизнесмен Потапенко: Буду голосовать за "второго бандита"

Политика 17 часов назад

Тайна смерти министра ЧС, предвыборные страсти, Миллион призов для онлайн-голосования. Итоги недели

Политика 19 часов назад

В Афганистане студенты и студентки будут обучаться раздельно преподавателем своего пола

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика