Правозащитник Гефтер: Предложение пожизненного срока для педофилов - предвыборный пиар и информационный шум
Директор Института прав человека прокомментировал "Собеседнику" предложения депутатов по наказанию за сексуальные преступления по отношению к детям
- Мне кажется, это просто предвыборный пиар и информационный шум. Да, эти преступления одни из самых неприятных — и по последствиям, и по чувствам, которые они вызывают. Но наказание за преступление не может быть бесконечным. Наказание за такие преступления и так весьма сурово. И не забудьте, что в местах лишения свободы к ним отношение очень плохое — и со стороны заключенных, и со стороны администрации, это само по себе тяжелое наказание.
Параллельно опять всколыхнулось обсуждение химической кастрации для педофилов. Я глубоко убежден, что кастрация может быть только добровольной. Для нее нужно независимое медицинское решение, которое утверждается в суде. С моей точки зрения, человек должен на это согласиться, если он сам чувствует, что это болезнь, которую ничем не преодолеть, кроме медикаментов.
Еще один аргумент против — препараты для химкастрации довольно дороги — по несколько тысяч за дозу, а вводить их нужно раз в 2-4 недели. Конечно, здесь, может быть, не стоит считаться с затратами. Но я уверен, что химическая кастрация не должна стать нормой — в каждом случае ее применять не стоит. Только при наличии медицинского заключения о том, что человек болен и не может справиться с собой, и, тем более, при повторных случаях преступлений.
Другое дело, что эффект от химкастрации ведь тоже не стопроцентный — может, они своих производительных функций лишаются, но преступные действия все равно могут совершать. Соответственно, тут нужен не просто медик, а психолог или психиатр. Так как проблема, вероятно, в голове, а не ниже пояса. Есть опасения, что кастрация может повлиять на психику человека в другую сторону — он может начать совершать другие преступления — все-таки это серьезное вмешательство.
Говорят также о побочных эффектах химпрепаратов — кровь сгущается и приводит к тромбообразованию, кости, наоборот, становятся, более хрупкими.
Если же этих людей совсем хотят исключить из общества — мне кажется это странным, потому что как бы мы негативно на это не смотрели, есть и другие преступления, не менее тяжелые и морально, и по последствиям. Изолировать нужно, но на какое-то разумное время.
В мире есть практика, когда имя преступника вносится в реестр педофилов. Если есть аргументированные сведения, что человек может продолжить свои деяния — тогда постоянный надзор за ним может быть оправдан. Можно вводить ограничения по месту пребывания — не подходить к детским учреждениям ближе определенного расстояния, или ограничения по месту работу — педагогику и медицину исключить. Но не так, что какая-то непонятная администрация неизвестно на основании чего решает, что человека надо держать под колпаком. Возможно, комиссия с участием медиков должна решать, как быть в каждом отдельном случае, а не участковый или администратор.
А следствие идет по простому пути. Яркий пример — дело Юрия Дмитриева, который показывает, из какого сора вырастают непропорциональное преследование и наказание. А если наказание увеличить, то люди будут еще чаще сидеть по надуманным обвинениям. Это самое опасное.