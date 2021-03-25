- Мне кажется, это просто предвыборный пиар и информационный шум. Да, эти преступления одни из самых неприятных — и по последствиям, и по чувствам, которые они вызывают. Но наказание за преступление не может быть бесконечным. Наказание за такие преступления и так весьма сурово. И не забудьте, что в местах лишения свободы к ним отношение очень плохое — и со стороны заключенных, и со стороны администрации, это само по себе тяжелое наказание.

Параллельно опять всколыхнулось обсуждение химической кастрации для педофилов. Я глубоко убежден, что кастрация может быть только добровольной. Для нее нужно независимое медицинское решение, которое утверждается в суде. С моей точки зрения, человек должен на это согласиться, если он сам чувствует, что это болезнь, которую ничем не преодолеть, кроме медикаментов.

Еще один аргумент против — препараты для химкастрации довольно дороги — по несколько тысяч за дозу, а вводить их нужно раз в 2-4 недели. Конечно, здесь, может быть, не стоит считаться с затратами. Но я уверен, что химическая кастрация не должна стать нормой — в каждом случае ее применять не стоит. Только при наличии медицинского заключения о том, что человек болен и не может справиться с собой, и, тем более, при повторных случаях преступлений.

Другое дело, что эффект от химкастрации ведь тоже не стопроцентный — может, они своих производительных функций лишаются, но преступные действия все равно могут совершать. Соответственно, тут нужен не просто медик, а психолог или психиатр. Так как проблема, вероятно, в голове, а не ниже пояса. Есть опасения, что кастрация может повлиять на психику человека в другую сторону — он может начать совершать другие преступления — все-таки это серьезное вмешательство.

Говорят также о побочных эффектах химпрепаратов — кровь сгущается и приводит к тромбообразованию, кости, наоборот, становятся, более хрупкими.