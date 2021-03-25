- Тогда всем сотрудникам, кто зарегистрировался на том сайте в поддержку Навального, предлагали уволиться по соглашению сторон, - рассказал Шляпкин «Собеседнику». - Кто-то испугался и согласился. А тех, кто не согласился, уволили «по статье» за прогул, который сами же и подстроили — поставили работать в график дежурств и в это же время вызвали к начальству. Здесь куда ни приди — будешь виноват…

Несправедливость ситуации и нежелание терять любимую работу привело Владимира и его коллег по несчастью в суд. Около 50 исков от бывших сотрудников метрополитена разлетелось по московским судам.

История Владимира Шляпкина закончилась хэппи-эндом.

- Меня восстановили на работе и присудили компенсацию за вынужденный прогул 96 рабочих дней - 450 тысяч рублей. Моральный вред суд удовлетворил частично — из запрошенных 100 тысяч присудил 15 тысяч, - рассказал Владимир «Собеседнику». - Неделю я уже отработал, и что приятно, никакого предвзятого отношения к себе среди коллег не заметил. Правда, самих денег я пока не получил — у нас бухгалтерия, видимо, не знает, что есть определение Верховного суда от 2010 года, который определил порядок восстановления на работе, в том числе выплату за вынужденный прогул непосредственно в день восстановления на работе. Мне пришлось им это объяснить. Вроде согласились, и сегодня должны все выплатить. Правда, метрополитен подал апелляцию и теперь пытается оспорить решение суда в мою пользу.

Шляпкин - пятый сотрудник метро, кого восстановили, и второй, кого восстановили именно за прогул.

Ему еще повезло — свидетели, которые должны были в суде подтвердить его прогул, просто не явились на заседание, но суд вынес решение и без них.

- Доказано, что никакого прогула не было. Схема во всех увольнениях была одна и та же, - говорит Шляпкин.

При этом, три месяца борьбы за свои трудовые права не отбили у машиниста желания интересоваться политикой и свободно выражать свое мнение.

- Если политикой не интересоваться, то жизнь будет хуже и хуже, - уверен Владимир. - Что мы и наблюдаем. Участвовать в политической жизни я буду — конечно, исключительно законными способами. А ничего незаконного я и не делал. Вот на выборы пойду, и всех призываю голосовать — так будет меньше возможностей для фальсификаций.

«Пять раз переносили заседание»

С Евгением Кофановым мы созвонились как раз в день его суда.

- У меня уже пять раз переносилось судебное заседание, - поделился с «Собеседником» Евгений. - То свидетели не явились, то документы какие-то не принесли. Вообще, свидетели по аналогичным делам везде не являются, придумывая разные причины. В моем деле свидетели - заместитель начальника по эксплуатации и оператор, который смены менял. Они каждый раз говорят, что не могут прийти в суд из-за производственной необходимости находиться в это время на рабочем месте.