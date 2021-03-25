"Правда на нашей стороне": уже 10 уволенных из метро машинистов восстановлись на работе через суд
В мае этого года в московской подземке прошла череда увольнений машинистов. Всех выставленных на улицу объединяло одно — накануне они зарегистрировались на сайте в поддержку Алексея Навального.
«Собеседник» следил за этой историей с самого начала, и сейчас выяснил, как обстоят дела у героев нашей прошлой публикации
«Ничего незаконного не делал»
Машинист первого класса Владимир Шляпкин с момента увольнения знал, что вернется на работу. Никакой другой профессии он для себя не представляет. Не зря же два раза брал призы в конкурсах профессионального мастерства — в 2018 и 2019 годах. А в 2021-м в его набирающей темпы карьере вдруг произошла аварийная остановка. Буквально за один день он лишился работы — когда выяснилось, что Шляпкин и около 50 его коллег зарегистрировались на сайте оппозиционного политика.
- Тогда всем сотрудникам, кто зарегистрировался на том сайте в поддержку Навального, предлагали уволиться по соглашению сторон, - рассказал Шляпкин «Собеседнику». - Кто-то испугался и согласился. А тех, кто не согласился, уволили «по статье» за прогул, который сами же и подстроили — поставили работать в график дежурств и в это же время вызвали к начальству. Здесь куда ни приди — будешь виноват…
Несправедливость ситуации и нежелание терять любимую работу привело Владимира и его коллег по несчастью в суд. Около 50 исков от бывших сотрудников метрополитена разлетелось по московским судам.
История Владимира Шляпкина закончилась хэппи-эндом.
- Меня восстановили на работе и присудили компенсацию за вынужденный прогул 96 рабочих дней - 450 тысяч рублей. Моральный вред суд удовлетворил частично — из запрошенных 100 тысяч присудил 15 тысяч, - рассказал Владимир «Собеседнику». - Неделю я уже отработал, и что приятно, никакого предвзятого отношения к себе среди коллег не заметил. Правда, самих денег я пока не получил — у нас бухгалтерия, видимо, не знает, что есть определение Верховного суда от 2010 года, который определил порядок восстановления на работе, в том числе выплату за вынужденный прогул непосредственно в день восстановления на работе. Мне пришлось им это объяснить. Вроде согласились, и сегодня должны все выплатить. Правда, метрополитен подал апелляцию и теперь пытается оспорить решение суда в мою пользу.
Шляпкин - пятый сотрудник метро, кого восстановили, и второй, кого восстановили именно за прогул.
Ему еще повезло — свидетели, которые должны были в суде подтвердить его прогул, просто не явились на заседание, но суд вынес решение и без них.
- Доказано, что никакого прогула не было. Схема во всех увольнениях была одна и та же, - говорит Шляпкин.
При этом, три месяца борьбы за свои трудовые права не отбили у машиниста желания интересоваться политикой и свободно выражать свое мнение.
- Если политикой не интересоваться, то жизнь будет хуже и хуже, - уверен Владимир. - Что мы и наблюдаем. Участвовать в политической жизни я буду — конечно, исключительно законными способами. А ничего незаконного я и не делал. Вот на выборы пойду, и всех призываю голосовать — так будет меньше возможностей для фальсификаций.
«Пять раз переносили заседание»
С Евгением Кофановым мы созвонились как раз в день его суда.
- У меня уже пять раз переносилось судебное заседание, - поделился с «Собеседником» Евгений. - То свидетели не явились, то документы какие-то не принесли. Вообще, свидетели по аналогичным делам везде не являются, придумывая разные причины. В моем деле свидетели - заместитель начальника по эксплуатации и оператор, который смены менял. Они каждый раз говорят, что не могут прийти в суд из-за производственной необходимости находиться в это время на рабочем месте.
По информации Евгения Кофанова, суды удовлетворили уже 9 исков от уволенных машинистов. Трое его коллег проиграли.
- Это от суда зависит, - объясняет машинист. - Некоторые суды стараются докопаться до истины и наказать всех виновных. В одном из судов вызванный на заседание заместитель начальника электродепо даже признавался, что действовал по указанию своего начальства. Другого руководителя, виновного в незаконном увольнении, привлекли по административной статье и присудили немалый штраф - тысяч 400. Бороться сложно, но возможно, так как правда на нашей стороне.
В этот же день судья присудил восстановить Евгения Кофанова на работе, выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул 350 тысяч рублей, а также 20 тысяч рублей за причиненный моральный вред.
«Не вынужденный, а вымышленный прогул»
Виталий Барков еще ждет решения суда. Он проработал в метро 8 лет, пока его в один день не уволили. Но бывший спортсмен поражения не признал.
- Это не вынужденный, а вымышленный прогул, - настаивает машинист. - Я был в отпуске, и не подозревал ничего плохого. Вышел на работу, прошел предрейсовый медосмотр. Но вдруг мне сказали явиться к начальнику, который объявил: все плохо, пришло распоряжение тебя уволить, есть два варианта: один (хороший) – уволиться по соглашению сторон, второй – по статье за прогул. Так у меня появился прогул, который я иначе как вымышленным назвать не могу. Мой суд, скорее всего, тоже перенесут. Потому что вряд ли те свидетели, которых вызвали, явятся. Они всячески стараются не прийти — то свидетели не являются, то документы не приносят. Но я в любом случае хочу дойти до конца.
«Другого выхода нет»
Николай Бритвин говорит, что лично у него нет иного выхода, кроме как восстанавливаться на работе — он отец-одиночка, и потеря работы для него немыслима. Три месяца простоя и так сильно ударили по семейному бюджету.
- Первое заседание по моему иску было перенесено, - говорит «Собеседнику» Николай Бритвин. - Но важен не только выигрыш и денежная компенсация, но то, чтобы понесли ответственность все люди, которые составляют сложные акты о прогулах, приносят какие-то переделанные документы. Наши адвокаты потребовали, чтобы начальник депо метрополитена, где произошло незаконное увольнение, возмещал из своих средств компенсацию за вынужденный прогул.
Николай переживает за исход дела. По его наблюдениям, волна выигранных исков может остановиться.
- Три последних иска получили отказ. По проигранным делам судья зачитывал отказ с телефона — видимо, уже заготовленный текст. Причем, были даже ситуации, когда в стопроцентно выигрышном процессе судья выносил постанавление не восстанавливать на работе и не выплачивать компенсацию. Если в начале моих коллег восстанавливали, и все было оптимистично, то сейчас все более тревожно, - переживает Николай. - Ощущение, что у них цель - максимально затянуть процесс и постараться в итоге не восстановить на работе. Но нас это не остановит.
«Другого выхода нет»
Николай Бритвин говорит, что лично у него нет иного выхода, кроме как восстанавливаться на работе — он отец-одиночка, и потеря работы для него немыслима. Три месяца простоя и так сильно ударили по семейному бюджету.
- Первое заседание по моему иску было перенесено, - говорит «Собеседнику» Николай Бритвин. - Но важен не только выигрыш и денежная компенсация, но то, чтобы понесли ответственность все люди, которые составляют сложные акты о прогулах, приносят какие-то переделанные документы. Наши адвокаты потребовали, чтобы начальник депо метрополитена, где произошло незаконное увольнение, возмещал из своих средств компенсацию за вынужденный прогул.
Николай переживает за исход дела. По его наблюдениям, волна выигранных исков может остановиться.
- Три последних иска получили отказ. По проигранным делам судья зачитывал отказ с телефона — видимо, уже заготовленный текст. Причем, были даже ситуации, когда в стопроцентно выигрышном процессе судья выносил постанавление не восстанавливать на работе и не выплачивать компенсацию. Если в начале моих коллег восстанавливали, и все было оптимистично, то сейчас все более тревожно, - переживает Николай. - Ощущение, что у них цель - максимально затянуть процесс и постараться в итоге не восстановить на работе. Но нас это не остановит.