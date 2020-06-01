"Может, опечатка? Может, все же на пенсию, а не на карантин?"

Владимир Путин на встрече с членами паралимпийской сборной в Кремле не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса.

«У нас, к сожалению, тоже сейчас врачи изучают, даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», - отметил Путин.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Путина, сообщил, что он, говоря о возможном карантине, выразился образно.

Российский лидер, по информации из Кремля, весной привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Глава государства неоднократно заявлял, что титры антител после прививки у него «держатся хорошо».

Как сообщал Песков в конце июля, при общении президента с людьми продолжают приниматься меры предосторожности. По словам представителя Кремля, перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, кто-то может отправиться на карантин, все зависит от конкретной ситуации. Пресс-секретарь подчеркивал, что это не мешает главе государства делать свой рабочий график более интенсивным.

В соцсетях иронично отреагировали на заявления президента.

«Ну всё!!! Сказал, как сказал, а потом комментарий, что он имел ввиду не то, что сказал... Но это уже неважно, потому что главные в регионах примут как звонок к действиям: ограничения ужесточить, маски пожизненно, прививки принудительно и т.п.» - предположил читатель.

«Может опечатка? Может, все-таки не на карантин, а на пенсию?» - иронично написал россиянин.

«Я как честный и порядочный человек отдаю свою дозу вакцины в пользу членов партии «Единая Россия». Пусть им, как самым лучшим людям страны введут по нескольку доз для обеспечения большей устойчивости к заболеванию!» - звучит еще один ироничный комментарий.

«Обычно мировые лидеры на своем примере показывают, что вакцинация - процесс необходимый, а у нас первый в мире лидер, который, во-первых, привился не на камеру, и непонятно, то ли привился, то ли нет. А теперь вот косвенно заявил, что вакцина, которой он якобы кололся, полная туфта, потому как придется на карантин уйти», - разложил все по полочкам экономист.