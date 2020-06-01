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Финансист рассказал, когда нужно платить налог с продажи продуктов со своего огорода

Для того, чтобы не платить НДФЛ при продаже собственной продукции, необходимо соблюдение двух условий

Фото: Global Look Press

Россияне освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже продуктов с собственного огорода, если они не привлекают наемных работников по трудовому договору, а также если общая площадь их участка не превышает 0,5 га. Об этом сообщил URA.ru Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

По решению субъекта РФ максимально установленная величина площади земельного участка может быть увеличена, но не более чем в пять раз. Для этого участок не должен быть предоставлен на безвозмездной основе или находится на условиях аренды в государственной или муниципальной собственности. 

Исходя из этого, для освобождения от уплаты по НДФЛ необходимо иметь документ, выданный соответствующим органом местного самоуправления, правлением садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан.

«Если условия для получения освобождения по НДФЛ не выполняются, то физлицо будет обязано уплатить налог в размере 13% с суммы полученных доходов при продаже продукции растениеводства, выращенной в собственном хозяйстве, на основании поданной в налоговые органы декларации», – пояснил Ахмадеев.

Он также отметил, что можно перейти на другой режим налогообложения – самозанятость. В этом случае ставка налога составит всего 4%, но при условии что доход за год с продажи выращенной продукции не превысил 2,4 млн рублей.

Теги: #Дача, #огород

Рубрика: Общество

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