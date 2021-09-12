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В Китае нашли новый очаг заражения COVID-19

Вариант коронавируса идентифицировали как высококонтагиозный штамм "дельта"

Фото: Global Look Press

Эпицентр заражения СOVID-19 вспыхнул в восточной провинции Китая Фуцзянь. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Шесть подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 18 бессимптомных носителей обнаружены в уезде Сянью города Путянь. Комитет здравоохранения КНР направил в город рабочую группу. После выявления первого в уезде случая локального заражения власти приступили к тестированию местных жителей – к настоящему времени пробы были взяты у 81 938 человек. Всего в Путяне проживает около 2,9 млн человек.

По состоянию на конец субботы общее число завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19 в континентальной части Китая составило 8 618, из которых 8 017 пациентов выписались из больниц после выздоровления, а 601 человек все еще находился на лечении в медучреждениях страны. Летальных случаев среди пациентов данной категории зарегистрировано не было.

К концу того же дня, в континентальной части страны в общей сложности было зарегистрировано 95 199 подтвержденных случаев заражения COVID-19, в том числе 740 пациентов все еще находились на лечении в медучреждениях страны.

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