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Санкт-Петербург стал лидером по количеству новых заболевших COVID-19 в России

В Петербурге число заболевших коронавирусом за сутки составило 1597 человек

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Фото: @Pixabay

В Москве за последние 24 часа выявили 1 592 новых случая заражения коронавирусом, это на пять случаев меньше чем в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. 

За сутки в Москве были госпитализированы 512 человек, скончались 42 пациента. В тяжелом состоянии находятся 258 человек. Выздоровели после прохождения лечения ещё 1 247 пациентов, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 464 100. 

В Санкт-Петербурге число заболевших ковидом увеличилось на 1597 человек, тем самым культурная столица вышла на первое место по приросту заболеваемости в стране. 

Всего в России за 11 сентября выявлено 18 554 новых заболевших. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Погибло от вируса 788 человек, полностью выздоровели – 14 497 пациентов. 

Высокий прирост заболевших наблюдается в Московской области (718 человек), в Свердловской области (506), в Ростовской области (472). 

За все время пандемии в России выявлено 7 140 070 случаев заболевания, умерло – 192 749 пациентов, выздоровели 6 389 657 человек.

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