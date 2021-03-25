Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:20

Почти 60% россиян ходят в магазин, чтобы отдохнуть и получить удовольствие

Половина россиян за время пандемии не изменили свой подход к шоппингу. Треть начали совмещать онлайн и оффлайн покупки

Фото: Global Look Press

Каждый пятый россиянин признается в своей «любви» к шоппингу. Чаще всего это молодые люди от 25 до 34 лет и семьи с детьми. Хуже всего отношение к походу по магазинам у мужчин и молодежи от 18 до 24 лет, следует из исследования «Ромира».

При этом 59% респондентов описывают свои чувства от похода в магазин более спокойна словами «отдых», «удовольствие» и «веселье». 

В 63% случаев россияне получают удовольствие от поиска в магазине чего-то необычного, а 65% получают удовлетворение от приобретения чего-то приятного на выгодным условиям. Два из пяти покупателей (42%) прихватывают с полок и то, что вовсе не хотели покупать.

При этом главной мотивацией людей ходить в магазин вместо заказа онлайн стало желание сэкономить на доставке. Об этом сказали 60% опрошенных. «Подавляющее большинство россиян продолжают покупать товары повседневного спроса в оффлайн-магазинах, включая больше половины потребителей, которые совмещают поход по магазинам с совершением заказов онлайн», — поясняет глава «Ромир» и MILE Group Инна Караева. 

В исследовании также говорится, что только в половине случаев (в 49%) россияне продолжают ходить за покупками как и до эпидемии коронавируса. Ещё 31% внесли корректировки в привычные алгоритмы, но лишь частично. Новые каналы потребления чаще всего открывает для себя молодая часть общества: люди от 25 до 34 лет. А вот самые молодые россияне, как и более возрастные группы от 35 лет сохранили консервативный подход к покупкам.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 4 часа назад

Сергей Никитин: «Если наша власть лжет, то я против нее»

Расследование 6 часов назад

Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

Расследование 7 часов назад

Друзья Владимира Соловьева в разгар пандемии позаимствовали реанимобиль для сюжета о Навальном

Общество 23 часа назад

31 год назад было совершено одно из самых громких преступлений начала 90-х. Убийство священника Александра Меня

Общество 1 день назад

Ушли на пост: Как семьи высокопоставленных силовиков встали во главе ЧОПов с миллионными оборотами

Расследование 4 дня назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Политика 11 минут назад

Суд отказался снять с Шестуна статус "склонного к побегу"

Общество 32 минуты назад

КПРФ настаивает на отмене в России моратория на смертную казнь

Общество 1 час назад

Супружеская пара получила 2 и 2,5 года колонии за баннер "ФСБ – главный террорист"

Общество 1 час назад

В Минэкономразвития рассказали, как договоренности Путина и Лукашенко повлияют на бизнес

Общество 1 час назад

Желающих вступить в брак россиян за четыре года стало на 7% меньше

Политика 1 час назад

Главное из союзных программ по интеграции России и Белоруссии

Общество 2 часа назад

На западном побережье Крыма построят новый курортный город

Общество 3 часа назад

В Туве глава избиркома оказался вором. Суд это признал, теперь дело за Памфиловой

Общество 3 часа назад

Зеленский признался, что в президентстве есть минусы, но о своем выборе он не жалеет

Общество 4 часа назад

Amazon готов оплатить обучение в вузах 750 тысяч своих сотрудников в США

Политика 4 часа назад

Путин оперативно простился с Зиничевым. Визит президента на церемонию занял около трёх минут

Политика 4 часа назад

Волков указал на абсурдность борьбы властей с "Умным голосованием"

Общество 5 часов назад

В России предложили приравнивать организаторов масштабных кибератак к террористам

Политика 5 часов назад

Президент Украины Зеленский допустил вероятность полноценной войны с Россией

Политика 5 часов назад

В Ростове журналиста задержали за пост об "Умном голосовании"

Расследование 6 часов назад

Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

Общество 6 часов назад

А где Дантес? Как соцсети отреагировали на убийство Пушкина и Гончаровой

Политика 6 часов назад

В МИД РФ опасаются превращения Афганистана в "безопасную гавань" для террористов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика