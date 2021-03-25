Почти 60% россиян ходят в магазин, чтобы отдохнуть и получить удовольствие

Каждый пятый россиянин признается в своей «любви» к шоппингу. Чаще всего это молодые люди от 25 до 34 лет и семьи с детьми. Хуже всего отношение к походу по магазинам у мужчин и молодежи от 18 до 24 лет, следует из исследования «Ромира».

При этом 59% респондентов описывают свои чувства от похода в магазин более спокойна словами «отдых», «удовольствие» и «веселье».

В 63% случаев россияне получают удовольствие от поиска в магазине чего-то необычного, а 65% получают удовлетворение от приобретения чего-то приятного на выгодным условиям. Два из пяти покупателей (42%) прихватывают с полок и то, что вовсе не хотели покупать.

При этом главной мотивацией людей ходить в магазин вместо заказа онлайн стало желание сэкономить на доставке. Об этом сказали 60% опрошенных. «Подавляющее большинство россиян продолжают покупать товары повседневного спроса в оффлайн-магазинах, включая больше половины потребителей, которые совмещают поход по магазинам с совершением заказов онлайн», — поясняет глава «Ромир» и MILE Group Инна Караева.

В исследовании также говорится, что только в половине случаев (в 49%) россияне продолжают ходить за покупками как и до эпидемии коронавируса. Ещё 31% внесли корректировки в привычные алгоритмы, но лишь частично. Новые каналы потребления чаще всего открывает для себя молодая часть общества: люди от 25 до 34 лет. А вот самые молодые россияне, как и более возрастные группы от 35 лет сохранили консервативный подход к покупкам.